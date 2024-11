시민 배려 … 뉴욕 '점령' 시위대, 통행로 한쪽 늘 비워둬

월 4회. 지난해 발생한 불법 폭력 시위 횟수다. 학생·노동운동이 최고조에 달했던 1988~1997년의 월평균 169회에 비하면 크게 줄었다. 하지만 불법·합법 통계에 잡히지 않는 문제가 있다. 상식 밖의 시위문화다. 불법이 아니라면 남이야 귀청이 떨어지든 말든 ‘쾅쾅’ 확성기를 틀어도 되는 것일까. 합법 집회면 공공장소를 온통 독차지해도 되는가. 뉴욕에서 만난 시위대는 “그렇지 않다”고 말했다.

지난달 23일 민주노총 서울본부가 서울시립대 캠퍼스에서 집회를 열었다. 비정규직 차별 철폐를 외치는 집회였다. 시위대는 대형 스피커로 민중가요를 틀었다. 이날은 중간고사 기간 중이었다. 총학생회가 시위대에 항의하는 소동이 벌어졌다.

같은 달 29일 서울중앙지법은 강남의 한 유명 웨딩홀 채권자들이 벌여온 ‘장송곡 시위’를 금지시켰다. “혼주 등이 느낄 감정을 감안할 때 (업주에 대한) 명예·신용 훼손이 명백하다”는 이유에서다. 하지만 ‘아예 소음을 못 내게 해달라’는 업주의 요청은 “피해 근거가 명확하지 않다”는 이유로 기각했다.

한국에서 집회 소음기준은 집회 및 시위에 관한 법률 시행령에 정해져 있다. 주거지역·학교를 제외한 기타지역은 주간 80dB 이하다. 하지만 최고치 기준이 아니라 5분씩 2회 측정 평균값 기준이다. 내내 귀청을 찢는 듯한 소음을 내다가도 잠시만 소리를 낮추면 제재를 피해갈 수 있다. 이 탓에 2004년 관련 규정이 마련된 뒤 2011년 8월까지 소음을 측정한 2만1758건 가운데 사법 조치가 이뤄진 경우는 단 29건(0.13%)뿐이었다. 이런 맹점을 악용해 다른 이들이 겪는 피해를 나 몰라라 하는 시위대가 많다는 게 경찰의 주장이다.

지난달 24일 미국 뉴욕 맨해튼 6번가의 미드타운 힐튼호텔. 도심 한복판에 있는 데다 현대미술관(MoMA)과 가까워 관광객들이 선호하는 특급호텔이다. 오전 8시를 조금 넘자 이곳에 "왜 99%인 우리가 1%인 당신들을 떠받쳐야 하나”라고 쓴 피켓(사진)을 든 이들이 하나 둘 모여들기 시작했다. 잠시 뒤 숫자가 20명 가까이 늘어났다. 사람들은 호텔 밖을 돌며 구호를 외치기 시작했다.

“은행들은 구제됐고 우리는 버려졌다(Banks got bailed out, We got sold out).”

영화 ‘브이 포 벤데타’에 나온 가이 포크스 가면을 쓴 사람이 검은 바탕에 흰 글씨로 ‘점령하라(occupy)’고 적힌 깃발을 흔들었다. 가이 포크스는 1605년 웨스트민스터궁 지하에 화약을 설치했던 인물로, 영미권 영화와 소설에 자주 등장하는 ‘저항의 아이콘’이다.

이들은 2011년 세계 주요 도시를 휩쓴 ‘점령’ 시위의 원조인 ‘월스트리트를 점령하라(Occupy Wall Street)’ 시위대였다. 농성촌이 철거된 뒤 지금은 인터넷(www.nycga.net)을 기반으로 활동을 이어가고 있다.

이날 시위는 호텔에서 열린 대형 금융회사인 씨티그룹의 주주총회를 겨냥한 것이었다. 시위 참가자들은 “씨티그룹은 국민 세금(구제 금융)으로 쉽게 구한 돈을 굴려 막대한 이윤을 내고 있다”며 전면적인 금융개혁을 요구했다.

잠시 후 건장한 뉴욕경찰(NYPD)들이 나타났다. 호텔 보안요원들도 나와 시위대를 지켜봤다. 하지만 충돌은 일어나지 않았다.

시위대는 호텔 앞 인도만 맴돌 뿐 출입구를 막지 않았다. 주주총회 참석자, 호텔 투숙객, 차량 모두 불편 없이 드나들었다. 인도에서도 항상 일렬을 유지하며 다른 이들이 지나다닐 수 있도록 한쪽 길을 터줬다. 대열이 흐트러지면 경찰이 다가와 “이쪽은 계속 비워두라(Keep this clean)”고 주의를 줬고, 시위대는 군말 없이 지시에 따랐다.

확성기도 쓰지 않았다. 육성으로만 구호를 외쳤다. 시위 참석자 니콜라스 리바이스(47)는 “확성기를 사용하면 사람들이 싫어해 역효과를 낼 것”이라고 말했다. 이는 2011년에도 마찬가지였다. 당시 시위대는 확성기 대신 ‘인간 확성기(people’s microphone)’를 썼다. 연사가 말을 하면 시위대 앞줄 사람들이 큰 소리로 따라 외치는 방식이다.

시위대는 이외에도 NYPD의 시위 규정을 꼼꼼히 다 지켰다. 호텔 벽이나 인도에 포스터를 붙이거나 낙서를 하지 않았다. 피켓은 직접 손으로 들거나 종이 튜브에 달았다. 한국처럼 ‘죽창 시위’ 논란을 불러일으킬 만한 나무깃대를 쓰는 사람은 한 명도 없었다. 가면으로 얼굴을 가린 사람도 딱 한 명뿐이었다.

‘별걸 다 규제한다’고 반발할 법도 하지만 시위대는 받아들였다. 다른 사람에게 불편을 끼치지 않고 공공의 안전을 보장하기 위해서다. 뉴욕의 대표적인 민권단체인 뉴욕시민자유연합(NYCLU)도 “시위를 하려면 경찰 가이드라인을 따르라”고 권할 정도다.

오전 10시, 홈페이지를 통해 예고했던 시위시간이 끝나자 시위대는 망설임 없이 자진 해산했다. 호텔 앞은 아무 일도 없었던 듯 금세 평소 모습으로 되돌아갔다.

뉴욕=글·사진 김한별 기자