[인사] 국무조정실 外

◆국무조정실▶재정금융기후정책관 송준상
◆통일부<고위공무원 전보>▶북한이탈주민정착지원사무소장 최보선▶기획조정실장 황부기▶남북회담본부장 설동근▶교류협력국장 이수영▶남북회담본부 회담기획부장 배광복▶통일교육원 교수부장 김남중▶남북출입사무소장 김의도▶6·25납북진상규명사무국장 임병철
◆산업통상자원부▶기술표준원장 성시헌
◆식약처▶식품의약품안전평가원 연구기획조정과장 김영균
◆충북도<3급>▶정책기획관 신찬인▶경제자유구역청 충주지청장 김진형<4급>▶공보관 김용국▶비서실장 이학재▶청원·청주통합추진지원단 기획총괄과장 금한주▶경제자유구역청 개발사업부장 윤신부
◆단국대▶취업진로처장 이승기▶국제처 국제교육센터장 안희진
◆경기대▶교무처 담당관 하태수
◆서울메트로<1급>▶안전방재처장 오영명▶성과관리처장 이승범▶재무관리처장 박태성▶차량처장 이병두▶기술조정처장 권환동▶인재개발원장 소선영▶전기통신사업소장 박한용▶기술연구원 수석연구원 송개평▶철도사업처 김석호▶부대사업처 조동수▶기획조정처 이기준▶정비처 서덕용▶종합관제소 이태환<2급>▶전산정보처장 윤여경▶총무처장 이권수▶계약처장 김석태▶근무환경개선연구반장 지종운▶영업관리처장 이기승▶고객만족처장 신성창▶사업개발처장 허동곤▶동대문서비스센터장 양회근▶도곡서비스센터장 윤경하▶길음서비스센터장 신경우▶동작서비스센터장 홍순상▶군자차량사업소장 김림▶지축차량사업소장 이주봉▶수서차량사업소장 장해종▶동대문승무사업소장 정일봉▶신정승무사업소장 이행완▶상계승무사업소장 김기영▶운전팀장 정달우▶안전방재처 김상길▶총무처 정호인▶인사처 조제영▶계약처 최종탁▶기술조정처 김흥수▶철도사업처 조진환▶종합관제소 조남민▶동대문서비스센터 안성호▶종합운동장서비스센터 문만식▶신대방서비스센터 임판주▶도곡서비스센터 김덕자▶신정차량사업소 안청모▶수서차량사업소 주유진▶신답승무사업소 임진석▶동대문승무사업소 정달우▶지축승무사업소 이희용▶전기통신사업소 김기철▶궤도신호사업소 최삼혁▶기계전자사업소 정응범▶토목건축사업소 최순일