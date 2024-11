"게으르고 지저분” 싸이 옛 룸메이트 폭로

“싸이는 당시 게으르고 지저분했다.”

미국 매체 ‘비즈니스 인사이더’는 싸이의 보스턴대 유학시절 그의 룸메이트라고 주장하는 제보자의 이메일 내용 일부를 19일 웹사이트를 통해 공개했다. ‘비즈니스 인사이더’는 “1996년 싸이가 보스턴대를 자퇴할 당시 그의 모습은 어땠을까?”라는 제목의 기사에서 “싸이는 뚱뚱하고 게으르고 지저분한 한국 남학생이었다”는 당시 룸메이트의 이메일 폭로를 전했다.

이 제보자는 “싸이가 음악에 심취해 학업에 흥미가 없었고 출석도 하지 않았다”고 밝혔다.또 “1997년부터 보스턴에서 싸이와 함께 살았다”며 “집안이 부유한 싸이는 어려움없이 생활했지만 수업 대부분을 빠져 F학점을 받았다”고 회상했다. 그는 “우리는 싸이에게 ‘정신차려, 너처럼 못생긴 얼굴로는 연예계에서 성공할 수 없어’라고 말하며 그의 살찐 볼살을 잡고 장난치곤 했다”고도 말했다. 이런 짓궂은 농담에 싸이는 결연하게 “할 수 있어, 난 스타가 될거야. 두고봐”라고 말했다고 제보자는 덧붙였다.

싸이는 지난해 옥스포드대 연설에서 스스로 낙제생이었다고 밝힌 바있다. 싸이는 1996년 보스턴 대학에 입학해 6개월 동안 랭귀지 코스를 밟은 것으로 알려졌다. 그러나 자퇴를 하고 다시 같은 지역에 있는 버클리 음악대에 입학했지만 이 역시 졸업은 하지 못했다.

이 매체는 기사 말미에 “싸이가 분명 최후의 승자가 됐다(Psy, apparently, has had the last laugh)”고 전했다.

온라인 중앙일보