유통기한과 소비기한, 차이가 뭔지 아십니까?

소비자는 제품 구매 시 가격보다 유통기한을 더 중요하게 생각한다고 한다. 또한 표시된 유통기한을 ‘먹을 수 있는 마지막 날짜’라고 믿고 있다고 한다. 게다가 작년 실시된 ‘소비기한’ 제도로 ‘유통기한’과 ‘소비기한’을 헷갈려 하고 있다.

‘유통기한’은 언제까지 유통 즉, 판매할 수 있는 기간이고, ‘소비기한’은 판매 후 가정에서 보관하며 먹을 수 있는 기한을 말한다.

우리나라의 경우, 유통기한제도를 법적으로 엄격하게 관리하고 있는데, 현재 모든 식품의 유통기한은 2007년 1월부터 식약청에서 정한 「식품의 유통기한 설정기준」에 따라 실험과 과학적 검증을 거쳐 설정해야 한다.

예전에는 정부에서 정한 권장유통기한을 사용해 제조사에 관계없이 모든 제품은 동일한 유통기한을 사용했었다. 그러나 2002년 7월부터는 동일 품목이라도 제조업체별로 자율적으로 설정할 수 있도록 했다. 각 기업별 제조시설이나 위생상태에 따라 최종제품의 산가, 오염미생물 수준 등이 달라 유통기한에 차이가 나기 때문이다. 예를 들면 HACCP(안전식품인증제)을 도입한 회사의 제품은 초기균수가 낮고 산가 등 위생지표가 좋다. 즉, 살균이 잘 되어있고 신선하다는 것이다. 이런 경우에는 유통기한을 좀 더 길게 잡을 수 있고, HACCP을 도입하지 않거나 설비가 열악한 작은 회사들은 유통기한을 좀 더 짧게 잡아야 한다. 이렇듯 각 회사별로 위생수준에 차이가 나다보니 각 회사별, 제품별로 실험을 해서 그 결과에 따라 유통기한을 설정토록 하고 있다.

현재 유통기한은 과학적인 실험결과를 소비자의 안전과 건강을 목표로 해석하고 안전마진까지 고려해 충분한 기간 설정하고 있다. 그러나 우리나라의 경우, 소비자가 유통기한이 짧은 제품을 원해 제조사에서 유통기한을 실제 가능한 기간보다 짧게 설정한다는 이야기가 있다.

우유의 경우엔 유통기한 2~3일 전에 유통매장에서 제품을 회수한다고 한다. 소비자가 유통기한이 짧은 제품을 원한다는 미명 아래 이루어지는 관행인데, 사실상 안전성 확보 목적도 아니고 음식물 쓰레기만 많아져 실익이 없는 일이다.

우리나라는 음식품 폐기문제가 골치다. 연간 6500억원의 안전하고 섭취가 가능한 식품이 유통기한이 지났다는 이유로 폐기되었다고 한다. 유통기한이 2~3일 남은 제품을 유통업계에서 미리 반품하는 사례까지 합치면 그 피해가 1조원을 훌쩍 넘으리라 생각된다.

미국, EU, 일본과 같은 선진국은 대개 자율적으로 시행하고 있다. 이들 나라는 우리보다 훨씬 오래 전부터 도입되어 제조물책임법(PL법)이 활성화되어 있다. 정부는 가이드라인만 제안하고 기업은 정부가 제안한 가이드라인, 유통기한의 종류에 따라 자율적으로 설정하고, 제품이 잘못되거나 문제가 발생하면 기업이 책임을 지는 선진적인 선순환 구조가 돼있다.

우리나라는 일본과 함께 사실상 유통기한 제도가 가장 간단한 나라였다. 그러나 제조일자, 유통기한, 품질유지기한, 소비기한 네 가지로 다양화 추세에 있다. 미국의 경우에는 섭취기한(Use by date), 판매기한(Sell by date), 포장일자(Packaging date), 최상 품질기한(Best before date), 최상 섭취기한(Best it used by date) 등등 더욱 다양한 유통기한 관련 제도가 활용되고 있다. 즉, 그 만큼 시장이 소비자를 중심으로 다양한 제도를 운영하고 있다고 봐야한다. 소비자의 요구에 따라 각 회사가 편리한 유통기한 형태를 사용하고, 또 소비자도 그 내용을 알고 있고, 기업도 책임진다는 선진형 사회구조가 자리 잡혀 있다고 봐야 된다.

“유통기한”은 영어로 “Sell-by-date”라고 해서 먹을 수 있는 기간이 아니라 “판매가 허용되는 기간”이다. 즉, 마트에서 판매하는 기간이기 때문에 실제 구매 후 가정에서 섭취할 때는 유통기한이 경과한 이후에도 먹을 수 있는 어느 정도의 기간이 보증된 기간이다. 최근 도입된 “소비기한”은 “실제 먹을 수 있는 기한”이므로 통상 유통기한보다는 좀 더 길게 잡힐 수 있다.

우리나라 유통기한 관련 제도는 설탕, 소금 등 일부 첨가물에 대해 적용되는 '제조일자', 식품 대부분이 해당되는 '유통기한', 일부 안전하다고 판단되는 제품군들에 대해서 적용되는 '품질유지기한'이 있다. 이 품질유지기한은 소비기한과는 좀 다르게 '식품의 품질이 최상으로 유지되는 기간'을 말한다. 즉, 그 품질유지기한이 지났더라도 식품의 안전성은 문제가 없고, 최상의 품질은 아니지만 먹을 수도 있다. 이에는 쨈류, 당류, 다류, 멸균음료, 간장, 인삼제품류, 김치․절임식품, 전분, 벌꿀, 밀가루, 레토르트식품, 통조림식품 등이 해당된다.

우리나라에는 네 가지의 유통기한 관련 제도가 있는데, 선진국들은 우리나라보다 더 다양하게 갖고 있다. 소비자가 이 제도들을 잘 알고만 있다면, 그리고 이 제도를 잘 활용할 수 있는 능력만 있다면 다양한 유통기한 관련 제도가 도입되어 기업이 다양하게 선택하고 소비자도 자유롭게 구매에 활용하게 된다면 시장에 활력을 불어넣을 수도 있을 것이다. 만약 혹시라도 이런 제도 때문에 안전 관련 문제가 발생한다면 어차피 PL법과 리콜 등 대처할 제도들이 잘 정비되어 있다. 이런 다양한 제도 선택에 대한 권한과 책임을 시장과 기업에 맡겨줘도 되지 않을까? 이제는 그런 때가 되었다 생각한다.

[인기기사]

·

‘000’ 때문에 흥분한 분당서울대병원

[2013/04/22]

·

의료인에게 직업 전문성을 허하라

[2013/04/22]

·

“우린 국내 최대의 임상경험을 살린 '오픈형' 연구중심병원!”

[2013/04/22]

·

셀트리온 리툭시맙 바이오시밀러 임상중단 논란에 곤혹

[2013/04/22]

·

식약처 나홀로 의약품 허가·약가 평가 동시진행?

[2013/04/22]

하상도 기자 sangdoha@cau.ac.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.