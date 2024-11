톰 크루즈, 韓 팬들에 한국어로 화답 "감사합니다"

[사진 톰 크루즈 트위터]

할리우드 배우 톰 크루즈(51)가 한국 팬들에게 한국말로 감사를 전했다.

톰 크루즈는 21일 자신의 트위터(@TomCruise)와 페이스북(officialtomcruise)에 한국 팬들의 이벤트에 감사하다는 말을 전했다.

톰 크루즈의 한국 팬들은 최근 특별 팬시사회를 열었다. 이 자리에서 팬들은 ‘WE♥TOM’이라는 플래카드를 펼쳐드는 등 톰 크루즈를 향한 사랑을 표현했다.

팬시사회 영상을 접한 톰 크루즈도 이에 화답해 자신의 페이스북과 트위터에 영어와 한국어를 섞어 “You guys are so incredibly AWESOME! The video and signs are AMAZING! 감사합니다. Thank You!(정말 믿을 수 없이 멋지다. 영상과 메시지 모두 놀랍다)”라는 글을 남겼다.

톰 크루즈가 출연한 ‘오블리비언’은 11일 개봉해 박스오피스 정상을 지키고 있다. 외계와의 전쟁으로 폐허가 된 2077년 지구에서 임무를 수행중인 마지막 정찰병 잭(톰 크루즈)이 지구의 미래를 건 최후의 반격을 시작하는 내용을 그렸다.

온라인 중앙일보