인간이 만든 최초의 자연, 옐로우스톤을 만나다.

미국, 특히 세계 많은 여행객들이 즐겨 찾는 미국 서부는 따스한 햇살과 바다, 그리고 화려한 쇼와 카지노를 즐길 수 있는 곳으로 유명하다. 여기서 캘리포니아와 네바다 주를 벗어나 시선을 조금 위로 올려다 보면 아이다호와 와이오밍, 그리고 몬타나 주에 걸쳐 위치한 거대한 자연 옐로우스톤을 만나볼 수 있다. 특히나 이 곳, 옐로우스톤 국립공원은 고산지대로 기온의 차가 심해 6월에서 8월까지만 입장이 제한되어 있어, 세계 곳곳의 여행을 좋아하는 여행 매니아들 사이에서 이목이 집중되는 장소이다.

죽기 전에 가봐야 할 100곳에 선정된 옐로우스톤 국립공원(Yellowstone National Park)은 1872년 국립공원으로 지정 되었으며 세계 최초이자 미국 최대의 국립공원이다. 1978년에 유네스코 세계유산으로 지정된 곳으로 들어가는 입구엔 “국민의 즐거움과 이익을 위하여”(For the Benefit and Enjoyment of the People)라는 문구가 새겨져 있다.

약 140년 전 새겨놓은 문구로 이 곳을 보존하고 관리하기 위해 새겨놓은 문구이다. 이 국립공원엔 수많은 늑대, 버팔로, 대머리 독수리 등 다양한 야생동물과 강, 호수, 기암괴석, 협곡 등 만가지가 넘는 지리적 물질을 볼 수 있다. 그 크기도 어마어마하여 대략 89만 9000ha(약 27억평, 여의도면적의 약 3,000배)의 거대한 국립공원이다. 옐로우스톤이라는 명칭은 미네랄이 풍부한 온천수가 석회암층을 흘러내리며 바위 표면을 노랗게 변색시켜 붙여진 이름이다.

옐로우스톤 국립공원은 화산지대로 전세계의 60%에 달하는 수많은 간헐천이 존재한다. 간헐천이란 온천의 한 종류로 지하 깊은 곳에서 뜨거운 물이 수증기와 함께 일정 시간으로 주기적으로 분출하는 현상이다. 옐로우스톤에는 10,000여개의 크고 작은 여러 빛깔들의 간헐천을 볼 수 있는데 그 중 가장 유명한 간헐천은 올드 페이스풀 간헐천 (Old Faithful Geyser)이다. 평균 92분에 한번씩 약 5분 동안 분출하는데 뿜어내는 물의 양만 1~2만 리터이며 높이가 최고 55M까지 된다. 이 현상은 국립공원으로 지정된 뒤 단 한번도 멈추지 않은 현상으로 많은 여행객들이 가장 보고 싶어하는 자연이 주는 지상 최대의 분수쇼라고 할 수 있다.

옐로우스톤에서 가장 오래된 관광지 중 하나는 맘모스 핫 스프링스(Mammoth Hot Springs)이다. 옐로우스톤이란 이름에 가장 어울리는 관광지 중 하나로 노랑색 바위를 가장 뚜렷하게 볼 수 있는 지역이다. 석회질의 지하수가 넘치면서 만들어진 거대한 화산지형으로 독특한 경관으로 유명하다. 특히나 여러 색깔을 보여주는 테라스 형태의 간헐천으로 유명하다.

이 간헐천은 클레오파트라 테라스라 불리는데 간헐천의 물줄기가 있을 때에는 미생물이 살 수 있어 황금색을 띄지만 물줄기가 없으면 생물이 살 수 없어 하얀 상아색으로 변한다. 또한 리버티 캡(Liberty Cap)이라 하여 미국독립전쟁 때 썼던 꼬깔 모양의 모자를 닮은 바위가 있다. 이 바위는 간헐천에서 나온 석회 성분이 쌓여 거대한 바위로 만들어졌다.

또한, 옐로우스톤에서는 미국인들이 가장 가보고 싶어하는 관광지, 그랜드캐년을 만날 수 있다. 애리조나에 위치한 그랜드캐년과 흡사한 모습으로 90m, 34m에 달하는 두 개의 폭포가 내려오는 모습으로 양 옆 경사면이 급류로 흐르고 있다. 양쪽 경사면은 누런 황금색을 띄고 있는데 빙하의 갑작스런 침식 작용과 빠르게 흐르는 물 때문에 물이 흐르는 계곡면이 날카롭게 깎여있어 보는 이들에게 애리조나에 위치한 원조 그랜드캐년에 온 착각을 불러 일으킨다.

롯데관광개발은 6월부터 8월까지(출발일 기준) 여행할 수 있는 미국 옐로우스톤 상품을 새롭게 출시하였다. 크게 두 가지 상품으로 분류되는데 옐로우스톤을 중심으로 몰몬교의 성지 솔트레이크 시티를 함께 볼 수 있는 대자연의 신비 옐로우스톤 7일 상품과 라스베가스, 샌프란시스코, 3대캐년 등 미서부 지역까지 함께 볼 수 있는 미서부 옐로우스톤 요세미티 3대캐년 행복여행 13일 상품이 있다.

특히 미서부 여행 일정은 2012년 2013년 롯데관광 최고의 히트 상품 미서부 3대캐년 행복여행과 동일한 일정과 특전으로 진행이 되어 옐로우스톤 여행을 준비하는 관광객들에게 뜨거운 관심을 받고 있다.

