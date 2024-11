샤이니, 종현 없이 4인 체제로 활동 재개

중앙포토

그룹 샤이니가 4인 체제로 3집 Chapter 2. 활동을 재개한다.

17일 샤이니의 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면 29일 샤이니는 정규 3집 Chapter 2 ‘Why So Serious? - The misconceptions of me’를 발매한다.

안타깝게도 최근 교통사고로 코뼈 부상을 입은 종현을 제외하고 4인 체제로 활동을 시작한다. 샤이니 소속사는 종현의 회복 속도와 건강 상태를 체크해 합류시기를 조정해 나갈 것이라고 전했다.

샤이니의 이번 앨범은 2월에 발매한 Chapter 1 ‘Dream Girl - The misconceptions of you’보다 한층 감성적이면서도 성숙한 음악이 담긴 것으로 알려졌다. 또 샤이니는 앞서 공개한 Chapter 1과 공개 예정인 Chapter 2 앨범 속에 키워드가 유기적으로 연결돼 있다.

이와 함께 ‘드림걸’ 활동 당시 특수 제작한 스탠드마이크를 이용한 고난도의 안무를 보여줬던 샤이니가 Chapter 2 앨범 활동에서는 어떤 독특한 무대를 구성할지 관심이 모아진다.

