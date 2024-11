보스톤 사고 음모론 웹사이트 등장…접속해보니 "감동"

[사진 웹사이트 캡처]

15일(현지시간) 발생한 미국 보스턴 마라톤 대회 폭발 참사가 누구의 소행인지 관심이 집중되는 가운데 음모론 관련 웹사이트가 등장했다. ‘보스톤마라톤컨스피러시(음모)’라는 이름의 이 웹사이트의 주소는www.bostonmarathonconspiracy.com이다.

하지만 이 웹사이트에 접속하면 아무런 내용이 없다. 흰색 바탕에 “이 사고의 희생자들과 그 가족들을 가슴 속에 새겨주세요”(PLEASE KEEP THE VICTIMS OF THIS EVENT AND THEIR FAMILIES IN YOUR THOUGHTS)라는 문구만 떠있다.

이 도메인 등록 내역을 조회한 결과 사고가 발생한 15일에 등록됐다. 9·11 테러 직후 수많은 음모론으로 미국 국민의 여론이 분열되는 등 혼란을 보였던 사례를 미리 예견해 누군가가 사건 직후 이같은 웹사이트 주소를 구매한 것으로 추정된다.

이러한 취지에 뜻을 같이해 또 다른 음모론 웹사이트(bostonconspiracies.com)도 생겼다. 이 웹사이트엔 15일 개설된 웹사이트 문구 외에 “이 웹사이트 주소가 음모론을 제기하려는 괴짜들 손에 넘어가지 않도록 하기 위해 이 도메인을 구입했다”(I BOUGHT THIS DOMAIN TO KEEP SOME CONSPIRACY THEORY KOOK FROM OWNING IT)는 문구도 함께 올라와 있다. “페이지 하단엔 ‘bostonmarathonconspiracy.com’에서 영감을 얻었다”는 설명도 덧붙여 있다.

온라인 중앙일보