[인사] 외교부 外

◆외교부▶차관보 이경수▶다자외교조정관 신동익▶경제외교조정관 안총기▶평가담당대사 임근형▶재외동포영사대사 이정관▶기후변화대사 신부남
◆국토교통부(전보)▶기획조정실장 박상우▶국토도시실장 정병윤▶주택토지실장 도태호▶교통물류실장 박종흠▶항공정책실장 최정호▶대변인 송석준▶국토정책관 박선호▶도시정책관 박민우▶건축정책관 이화순▶주택정책관 김재정▶토지정책관 유병권▶국토정보정책관 박무익▶종합교통정책관 맹성규▶물류정책관 김수곤▶항공정책관 서훈택▶항공안전정책관 권용복▶건설정책국장 안시권▶기술안전정책관 전병국▶수자원정책국장 손병석▶도로국장 권병윤▶철도국장 김경욱▶국토교통인재개발원장 김기석▶서울지방국토관리청장 서명교▶원주지방국토관리청장 변종현▶부산지방국토관리청장 손태락▶공공기관지방이전추진단 부단장 박명식▶공공기관지방이전추진단 기획국장 구본환▶용산공원조성추진기획단장 유인상▶국제협력정보화기획단장 하동수▶자동차정책기획단장 권석창▶동서남해안 및 내륙권 발전기획단 기획관 주현종▶기업복합도시과장 김철흥(파견)▶지역발전위원회 안충환▶국무조정실 새만금사업추진기획단 김선태
◆교육부▶기획조정실장 성삼제▶교육정책실장 심은석▶대학지원실장 박백범▶대구광역시 부교육감 임준희▶인천광역시 부교육감 구자문▶광주광역시 부교육감 이계영▶대전광역시 부교육감 이지한▶울산광역시 부교육감 오승현▶경기도 제1부교육감 고경모▶충청남도 부교육감 전찬환▶전라남도 부교육감 이중흔▶경상북도 부교육감 이성희▶전북대 사무국장 승융배
◆환경부▶기획조정실장 이재현▶환경정책실장 백규석▶장관 정책보좌관 이상원
◆법제처▶경제법제국법제관 최영찬
◆국세청▶대전지방국세청장 제갈경배▶국세공무원교육원장 김용균▶국제조세관리관 김연근▶징세법무국장 송성권▶개인납세국장 원정희▶법인납세국장 임환수▶자산과세국장 이학영▶조사국장 김영기<서울지방국세청>▶조사1국장 김봉래▶조사2국장 강형원▶조사4국장 한승희
◆조달청▶차장 구자현