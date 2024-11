한국섬유공학회(회장 윤재륜 서울대 재료공학부 교수·사진)는 창립 50주년을 맞아 오는 16일부터 18일까지 대구 전시컨벤션센터(EXCO)에서 국제학술대회 및 50주년 기념식을 개최한다. 국내외 관련 인사 600여 명이 참석한 가운데 열리는 이번 학술대회 주제는 ‘섬유와 미래로 도약(Leap for the Future with Textiles)’이다. 세계 섬유 학계를 대표하는 미국 화이버 소사이어티의 루돌프 후피너스 회장, 일본 섬유학회 토시히로 히라이 회장, 중국 섬유학회 웨일린 수 회장 등 6명이 기조강연을 한다. 세계 석학 19명의 초청 강연도 진행된다.