민·관이 창조한 브랜드 파워 작가·출판인들에겐 꿈의 무대

볼로냐 도서전에선 1994년부터 주빈국이 선정돼 단독 전시를 한다. 올해는 스웨덴이다. 한국을 비롯한 70여 개국 1200여 출판사들이 마련한 부스에선 저작권 상담이 활발하게 이뤄진다. 인터넷과 통신 발달로 현장 거래는 현격히 줄었지만 여전히 전세계 그림책 트렌드를 파악하기엔 볼로냐만한 곳이 없다.

인구 40만 명의 소도시 이탈리아 볼로냐. 움베르토 에코로 대표되는 전통의 볼로냐 대학, 명품 자동차와 오토바이로 명성이 자자한 람보르기니와 듀카티 공장이 있긴 하지만 쇠락해 보이는 도시 곳곳에서 유럽을 덮친 재정 위기의 여파를 느끼기란 어렵지 않다. 유일하게 활기를 잃지 않는 분야가 박람회다. 모터쇼, 세라믹과 욕실건축자재 박람회, 화장품 박람회 등 각종 박람회가 볼로냐를 먹여 살린다.

그중 대표적인 것이 세계 최대의 어린이책 전시회로 꼽히는 볼로냐 국제어린이도서전. 각국 어린이책 출판사와 에이전시 관계자들, 작가들이 한자리에 모인 가운데 저작권 거래가 이뤄지는 장터다. 1964년 생겨 올해로 50주년을 맞은 볼로냐 국제어린이도서전(3월 25~28일)을 중앙SUNDAY가 다녀왔다.

50주년 맞은 볼로냐 국제어린이도서전을 가다

굴리엘모 마르코니 국제공항에서 차로 20분쯤 달리면 볼로냐 도서전 행사장(Bologna Fiere)이 나온다. 2만㎡(약 6050평)에 달하는 초대형 전시장이다. 해마다 봄이 되면 나흘간 이곳은 세계 어린이책의 메카로 변신한다. 부스 크기만 봐도 해당 국가의 출판산업 규모가 짐작이 간다. 펭귄·랜덤하우스·스콜라스틱 등 영미권 대형 출판사들은 각종 시각물을 동원해 경쟁적으로 화려하게 부스를 꾸민다. 4개의 대형 홀을 슬슬 걸으면서 주마간산식으로 훑는 데만도 최소한 이틀은 할애해야 한다.

그림을 잘 그리는 작가들이 이렇게 많았나 싶을 정도로 어마어마한 양의 그림책이 전시되고 또 유통된다. 프로들만 치열한 게 아니다. 아직 정식 등용되지 못한 작가들도 이곳에서 자기 홍보에 발 벗고 나선다. 대표적인 곳이 메인 행사장 한쪽에 마련된 흰색 벽. 각국 무명 작가들이 엽서·카드·편지 등 갖가지 형태로 붙여놓은 포트폴리오와 연락처를 적은 쪽지로 빈 구석이 없다. 물론 출판사들이 이걸 보고 연락하는 경우는 거의 없다. ‘통곡의 벽’이라는 웃지 못할 별명이 붙은 이유다.

일부 출판사 부스 앞에 길게 늘어선 줄도 사연은 비슷하다. “작품을 보여주면 편집자가 품평을 해주고 운이 좋으면 발탁될 수도 있기 때문”이라는 것이 줄을 선 한 외국인 일러스트레이터의 설명이다. ‘통곡의 벽’과 마찬가지로 행운을 얻을 확률은 극히 낮지만 그래도 작가들은 희망을 버리지 못하고 줄을 선다. 이곳은 다름 아닌 볼로냐이기 때문이다.

주빈국 스웨덴의 대표급 그림책 작가 31명의 작품들이 소개됐다. 양성평등, 다문화등 묵직한 주제를 다양하게 녹여냈다. 차례대로 1 Sara Lundberg, 2 Pernilla Stalfelt, 3 Eva Eriksson, 4 Clara Dackenberg, 5 Ilon Wikland, 6 Joanna Hellgren의 작품.

출판사와 직접 연결을 원하는 작가들은 작품과 연락처를 벽에 붙여 홍보하기도 한다.

무명 작가들의 연락처 가득한 ‘통곡의 벽’

인터넷과 통신 등의 발달로 현장에서 즉석 거래가 이뤄지는 일은 드문 일이 됐지만 여전히 볼로냐 도서전은 출판인들과 작가들에겐 반드시 가야 하는(must-attend) 곳으로 통한다.

볼로냐 도서전이 50년을 거치며 성공적인 이벤트로 자리 잡게 된 데는 틈새시장 파고들기와 브랜드화 등 치밀한 전략이 뒷받침됐다. 볼로냐 도서전은 정부와 학계, 출판계, 볼로냐시 등 민과 관의 합작품이다. 1963년 새로운 도서전을 출범시키기 위해 볼로냐에 프로젝트 팀이 생겼고, 피렌체 소재 국립기관인 ‘연구와 고증을 위한 국립교육센터’가 자문에 나섰다. 이 센터의 학자들은 잡지 발간을 비롯해 국내외 아동문학과 관련된 연구·비평·전시·지원 등의 활동을 활발히 해오던 전문가 집단이었다. 당연히 어린이책 산업 동향에도 해박했다.

이들은 당시 독보적인 도서전이었던 프랑크푸르트 국제도서전이 성인 도서에 치중해 어린이책 분야엔 상대적으로 소홀한 데 착안했다. 특히 그림책에 대한 수요와 관심이 세계적으로 늘고 있는 데도 주목했다.

64년 첫 도서전엔 11개국 44개 출판사가 참가해 조촐하게 출발했지만, 불과 10년 만에 63개국 412개 출판사의 규모로 급성장했다. 오늘날엔 70여 개국 1200여 출판사가 이곳을 찾는다.

저작권 거래만 이뤄졌다면 문화 행사로서의 명성은 누리지 못했을 것이다. 볼로냐 도서전은 창립 2년 만인 66년 라가치상을 제정함으로써 해마다 ‘스타탄생’이 가능한 환경을 조성했다. 픽션과 논픽션·뉴 호라이즌·오페라 프리마 등 네 분야에서 예술성과 창작성 등을 기준으로 대상(winner) 1편과 언급(mention) 2~3편이 선정된다. 뉴 호라이즌은 새로운 도전정신을 보여준 작품을, 오페라 프리마는 작가나 일러스트레이터의 첫 출판 작품을 대상으로 한다. 지난해까지 167편이 대상을, 346편이 언급을 받았다. 작가의 재능뿐 아니라 디자인과 편집 등 출판사의 영역까지도 포함해서 심사를 하는 터라 출판사로서도 큰 영예다.

올해 볼로냐 도서전에서 한국번역문화원(원장 김성곤)은 한국 그림책을 소개하는 ‘코리안 스타일: 한국 그림책에 담긴 일러스트레이션 기법’을 열었다. 맨 위부터 7『콩숙이와 팥숙이』(안데르센 원작, 이영경 그림, 비룡소), 8『벌거벗은 임금님』(소윤경, 웅진주니어), 9『학교 가는 날』(송언 글, 김동수 그림, 보림).

라가치상은 스타 등용문 … 상금 없어도 ‘가문의 영광’

게다가 라가치상은 상금이 없다. 그런데도 작가들 사이에선 ‘가문의 영광’으로 꼽힐 정도로 높은 권위를 인정받는다. 도서전 기간 중 수상작이 집중 홍보되며 도서전이 끝나면 해외 순회전을 하기 때문이다. 소속 국가의 국력, 출판사의 사세에 관계없이 무명 작가가 단숨에 전 세계 출판 관계자들의 가시권 안에 들 수 있는 기회다. 도서전과 함께 열리는 일러스트레이션 전시도 볼로냐를 오늘날 어린이책 행사의 명품 브랜드로 자리매김하는 데 일조했다. 모리스 센닥, 브루노 무나리 등 세계적으로 유명한 작가들이 초대돼 행사장의 열기에 일조했다.

올해는 64개국 3147명이 응모해 한국 작가 6명을 포함한 22개국 77명이 뽑혔다. 이 중 대표 격인 커버 아티스트로는 지난해 어린이책 최고의 영예로 불리는 안데르센상 수상자인 체코 출신 작가 피터 시스가 선정됐다. 시스는 국내에도 『마들렌카』 시리즈와 『공룡 목욕탕』 등으로 잘 알려져 있는 작가다.

중년에 접어든 볼로냐 도서전이 활력을 잃지 않는 데는 1994년부터 시작한 주빈국(Guest of Honour) 행사 덕도 빼놓을 수 없다. 세계를 상대로 자국 책을 홍보할 수 있는 ‘대형 멍석’을 깔아주는 셈이다. 올해의 주빈국은 스웨덴. 스웨덴의 주빈국 전시는 이번이 처음이다. 스칸디나비아 국가 중에서도 첫 주빈국이다. ‘아이들이 문화를 누릴 권리(Children’s Right to Culture)’라는 주제로 작가 31명이 한 해 아동도서 1700여 종 중 200여 종을 차지하는 스웨덴 그림책의 오늘을 보여줬다.

작가들이 1940년생부터 87년생까지 다양한 연령대로 두터운 저변을 보여주는 게 인상적이었다. 양성평등, 다문화, 인종과 계층 문제 등 어린이들의 일상에 투영된 묵직한 주제들을 위트와 유머가 실린 빼어난 그림 실력으로 뽐냈다.

전시를 기획한 스웨덴 문화원의 프로젝트 매니저 수잔 베리스트롬 라르숀은 “주빈국 초청이 다소 늦은 감은 있지만 19세기 후반부터 이어져온 스웨덴 그림책의 전통과 아름다움, 섬세함을 전 세계 출판인들에게 보여줄 수 있어 자랑스럽다”고 말했다.

하지만 스웨덴도 게임과 스마트폰, 태블릿 등에 맞서 출판산업이 고전을 면치 못하고 있다. 어떻게 아이들에게 더 많은 책을 읽힐 것인지가 국가적인 고민이다. 역량 있는 작가들을 꾸준히 배출하면서도 어린이책 분야 매출은 계속 하락세인 한국의 고민과도 상통하는 지점이다.