필리핀의 모든 것 온필, 니콘과 함께하는 필리핀 원정대 모집 정종철, 이유림과 떠나는 5일간의 더 재미있는(more fun) 필리핀으로 초대합니다.

필리핀의 모든 것, 온필(www.onfill.com)이 세계적인 카메라 브랜드인 니콘(Nikon)과 필리핀관광청과 함께 필리핀 마닐라, 세부/보홀로 출사를 떠날 원정대를 모집한다.

오는 5월 11일부터 5일간 필리핀으로 여행을 떠나는 온필 필리핀 원정대에는 깜짝게스트로 니콘마니아인 개그맨 정종철과 신인가수 겸 연기자인 이유림이 참여한다. 지역별로 10명씩 총 20명 선발예정이며, 정종철과 함께하는 마닐라 원정대는 화려하고 다이나믹한 마닐라의 다양한 재미를 느낄 수 있도록 원정대 독점 스페셜 역사지 투어, 쇼핑, 클러빙, 비치 등의 일정이 포함되며, 이유림이 포함된 세부, 보홀 팀은 철새도래지로 유명한 올랑고 아일랜드 외 자연이 그대로 살아있는 여행과 출사를 진행하게 된다.

이번 이벤트를 진행하게 된 온필 관계자는 올해 필리핀관광청의 슬로건이 “It’s more fun in the Philippines”으로 여러분이 알고 있는 필리핀보다 더 재미있는 필리핀을 니콘과 함께 이미지로 표현하고자 했다며, 한국에 잘 알려지지 않은 이미지를 보여줄 수 있을 것으로 기대하고, 출사원정 이후 작품들을 모아 필리핀관광청 쇼룸에서 사진전을 개최할 계획이라고 했다.

오는 4월 23일까지 온필(www.onfill.com)에서 간단한 사연을 남겨 응모가능하며, 원정대에게는 필리핀항공 왕복항공권을 포함 현지 전체 일정이 무료로 제공되며(개인경비, 세금 및 유류할증료 제외) 또한 니콘 니코르(NIKKOR)렌즈가 무상 대여된다.

상세문의 : 온필닷컴 (www.onfill.com)

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>