애플, 中소비자에게 보내는 사과문 게재

[인민망(人民網)] 애플 중국지사는 공식 사이트에 ‘존경하는 중국 소비자에게 보내는 편지’라는 제목의 사과문을 올렸다. Apple 중국지사는 사과문에서 “지난 2주 동안, 본사는 중국에서의 A/S 정책에 관한 많은 피드백을 접수하였다. 본사는 이 의견들에 대해 깊은 반성을 느끼며 또한, 관련 부서와 함께 A/S, 교환, 반환에 관련된 정책을 연구하였고, A/S 정책의 소통방식에 대해 검토를 하였으며 Apple사로부터 권한을 부여 받아 서비스를 제공하는 영업소들에 대한 관리 규범을 정리하였다. 이 과정 중, 본사는 대외 소통의 부족이 소비자들로 하여금 ‘Apple사의 태도가 오만하고 소비자들의 피드백을 중시하지 않는다’라고 느끼게 함을 깨닫게 되었다”라고 게재하면서 이번 일이 소비자들에게 우려와 오해를 불러 일으키게 된 점에 대해 Apple 중국지사는 진심으로 사과한다고 밝혔다. 애플 중국지사는 서비스 수준을 더욱 제고시키기 위해 4가지 조정을 실시한다고 밝혔다. 첫째, iPhone 4와 iPhone 4S A/S 정책을 개선한다. 둘째, Apple 공식사이트에 A/S 정책에 대해 간결하고 분명한 설명을 게시한다. 셋째, Apple사로부터 권한을 부여 받아 서비스를 제공하는 영업소들에 대한 감독과 교육을 강화한다. 넷째, 소비자들이 피드백 서비스부서에 관련문제에 대해 간편하게 연락할 수 있도록 한다. 또한, 사과문에서는 “본사는 중국에서의 운영과 소통방식 분야에서 아직 미진한 점이 많다는 것을 인식하였다. 이에 대해, 우리는 Apple사의 중국 시장에 대한 약속과 열정은 다른 국가들과 비교해 다를 것이 없다는 것을 약속한다. 소비자들에게 최상의 체험과 만족할 만한 서비스를 제공하는 것이 우리의 이상이며 약속이다. 이는 Apple사의 문화 속에 깊이 뿌리 박혀 있다. 우리는 부단히 노력하여 이 목표를 이룰 것이다”라고 밝혔다. 이 사과문은 Apple사 CEO인 팀 쿡(Tim Cook) 이름으로 발송되었다. 그는 “소비자들이 우리에게 귀중한 피드백을 해준 것에 대해 깊이 감사하고 본사는 중국에 대해 무한한 경의를 품고 있으며 중국 소비자들을 항상 마음 속에 소중히 간직하고 있다”고 밝혔다. (기사제공 인민망 한국어판 http://kr.people.com.cn )