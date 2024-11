세계 각국의 최신 자동차와 미래 자동차의 발전방향을 한자리에서 살펴볼 수 있는 '2013 서울모터쇼'가 경기도 고양시 킨텍스에서 28일 개막했다. 이번 모터쇼는 '자연을 품다, 인간을 담다 (With nature, for the people)'라는 슬로건으로 14개국 384개 업체가 참가해 역대 최대규모로 열린다.

자동차 제조사들은 최신 자동차 뿐만 아니라 친환경을 강조한 전기자동차, 수소연료전지차, 하이브리드차 등을 전시해 미래 자동차의 기술발전 방향을 가늠할 수 있다. 4월7일까지 계속되는 모터쇼 행사기간중 전시장을 찾은 관람객을 대상으로 추첨해 매일 자동차를 경품으로 증정한다. 영상팀 [사진 김상선 기자/뉴시스]

