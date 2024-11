건국대병원 정석원 교수, 정형외과 최고 학술상 수상

▲ 정석원 교수

건국대학교병원(병원장 한설희) 정형외과 정석원 교수가 미국 시카고에서 19~23일 열린 2013 미국 견주관절학회(AAOS)에서 세계정형외과학회의 최고 학술상인 니어 어워드(Neer Award)를 수상했다.

이 상은 미국정형외과 견주관절학회가 그 해 견주관절분야에서 최고의 학문적 업적을 이룬 연구를 선정해 시상한다. 상 이름은 정형외과 분야의 최고 권위자인 니어 박사의 이름을 딴 것으로 세계견주관절학계의 노벨상이라 불린다.

정 교수의 수상 논문은 ‘지방 기원 줄기 세포가 회전근 개의 유합과 지방변성의 호전에 미치는 영향(Effect of the Adipose-Derived stem cell for the improvement of Fatty Degeneration and Rotator Cuff Healing in Rabbit Model)’이다.

정 교수는 회전근 개가 파열된 토끼를 모델로 회전근 개 복원술과 함께 지방기원줄기세포를 주입했다. 그 결과, 회전근 개 근육 세포 내 지방이 병적으로 쌓이는 지방변성 현상이 호전되고 복원한 힘줄이 더 튼튼하게 붙어 근육의 기능이 향상됨을 밝혀냈다.

회전근 개는 어깨를 감싸고 있는 4개의 주요 힘줄로 어깨를 돌리고 움직이는 역할을 한다. 회전근 개 질환은 외적 충격이나 노화로 근육이 약해지면서 나타난다. 대개 40세 이후 증상이 나타나기 시작해 나이가 들수록 파열의 빈도가 늘어난다.

수술적 치료법으로 봉합술을 시행한다. 봉합술은 어깨를 사용할 때 서로 부딪치는 뼈의 튀어나온 부분을 일부 제거하고 파열된 회전근 개를 봉합 나사못을 이용해 다시 연결한다. 문제는 회전근 개 파열에 동반하여 회전근 개 근육에 병적으로 쌓이는 지방이다. 이는 수술 뒤 통증과 함께 다시 파열되거나 근력이 약화되는 등의 나쁜 결과를 초래하는 대표적인 요인이다. 현재까지는 성공적으로 수술이 이뤄졌다 하더라도 지방변성의 호전을 기대하기는 힘들다.

이에 정 교수는 회전근 개 복원술과 함께 지방기원줄기세포를 주입했다. 그 결과, 지방변성 현상이 유의하게 호전될 수 있음을 보여주었다. 지방기원줄기세포는 지방조직에서 유래한 줄기세포로 지방조직에서 추출해 배양해 사용한다.

또 전기 자극에 따른 반응으로 근육의 손상이나 회복여부를 알아보는 근전도 검사와 생역학 검사 결과, 힘줄이 지방기원줄기세포를 주입하지 않았을 때와 비교해 더 빠르고 튼튼하게 붙으면서 근육의 기능도 향상됐다.

정 교수는 “회전근 개 파열로 병원을 찾은 환자가 최근 5년 새 3배가 늘었다”며 “논문 결과가 회전근 개 파열을 치료하는 데 있어 치료 결과를 향상시키고 삶을 질을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

수상 논문은 어깨분야의 세계적인 권위를 자랑하는 학술지 ‘Journal of Shoulder and Elbow Surgery’에 올해 무교정 게재될 예정이다.

[인기기사]

·

최종심사 초읽기 "가랑잎 소리에도 화들짝"

[2013/03/25]

·

“돈 없는 환자는 죽으란 소리냐?”…진주의료원 폐업 맹비난

[2013/03/25]

·

우울증 약이 조루증 약이라고?

[2013/03/25]

·

매일유업 李대표 "내 친구 송명근은 선한 사람"

[2013/03/25]

·

이노셀 녹십자셀로 사명 변경…"무상감자로 재무구조 개선"

[2013/03/25]

정심교 기자 simkyo@joongang.co.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.