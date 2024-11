[사진] 영화 매트릭스 처럼

영국 재무부 장관 조오지 오스본으로 분장한 시위대가 19일(현지시간) 영국 런던의 의회광장에 모였다. 이들은 세계적인 기아 추방 캠페인인 "IF 모든 이를 위한 충분한 음식(Enough Food for Everyone IF)을 위해 행사를 마련했다. 오스본 재무장관은 20일 하원연설이 예정되어 있다. 영상팀 [로이터=뉴시스]