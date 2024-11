메디포스트 "줄기세포로 종양 추적한다"

메디포스트(대표 양윤선)는 제대혈 유래 줄기세포를 이용해 ‘종양 표적 치료를 위한 약학적 조성물’을 개발, 3월 14일 유럽 특허청으로부터 특허권을 취득했다고 공시했다.

이번 특허의 명칭은 ‘제대혈 유래 간엽줄기세포를 포함하는 인터루킨-8 또는 지알오-알파 발현 세포가 관련된 질병의 진단, 예방 또는 치료용 조성물(Composition for the diagnosis, prevention or treatment of disease related to cells expressing IL-8 or GRO-alpha, comprising UCB-MSCs)’이다.

뇌종양을 비롯해 간혈종, 대장암, B임파구 악성 신생물 질환 등의 종양 추적과 진단 및 치료에 사용될 수 있다. 이번 특허는 유럽 특허청을 통해 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 스위스 등 6개 국가에 동시 등록됐다.

메디포스트는 종양 세포의 특성 및 체내에 투여한 줄기세포의 관찰 및 검출에 관한 연구를 통해 이 기술을 개발했다. 줄기세포가 병변 부위를 탐색·추적하는 유주활성 기능(Tropism)을 가지고 있다는 점을 응용했다.

메디포스트 관계자는 “치료 유전자 개발 기업과의 제휴를 통해 줄기세포를 이용한 종양의 예방과 치료 등에 이 특허를 활용할 예정”이라며 “현재 개발 중인 알츠하이머성 치매 치료제 ‘뉴로스템-AD’에도 일부 활용할 것”이라고 말했다.

[인기기사]

·

삼성전자, 의학전문 출판사와 손잡더니 의대생 공략한 갤럭시 노트 개발

[2013/03/14]

·

돈 주면 다이어트 성공확률 높아

[2013/03/14]

·

2013년 신 필러 성형 트렌드 소개

[2013/03/14]

·

NMC, 복지부 장관에 “우리 좀 도와달라” 읍소

[2013/03/14]

·

밤샘 한다고 에너지드링크 섭취했다가 관절에...

[2013/03/14]

권선미 기자 byjun3005@joongang.co.kr <저작권자 ⓒ 중앙일보헬스미디어 무단전재 및 재배포금지>저작권자>

※위 기사는 중앙일보헬스미디어의 제휴기사로 법적인 책임과 권한은 중앙일보헬스미디어에 있습니다.