[인사] 문화체육관광부 장관실 장관비서관 고욱성 外

◆문화체육관광부▶장관실 장관비서관 고욱성
◆경기도[4급]▶홍보담당관 김병철
◆용인시[4급 승진]▶황병국 박상섭
◆서울대[3급]▶사무국 재무과장 김병오[4급]▶총장실 총장실장 최석천▶학생처 장학복지과장 김종연▶연구처 연구지원과장 이선희▶재정전략실 예산과장 최병선▶사무국 인사교육과장 윤석훈▶〃 행정관리팀장 김영찬▶시설관리국 시설기획과장 김경호▶의과대학 행정실장 이주동▶중앙도서관 행정지원팀장 조혜영
◆MBN▶산업부장 겸 시사기획부장(부국장대우) 정운갑▶보도제작1부장 겸 국제부장 성태환▶보도제작2부장 구본철▶문화스포츠부장 정창원
◆한국관광공사▶선양지사장 박정하▶싱가포르지사장 심혜련▶토론토지사장 김두조
◆KGC인삼공사▶경영혁신팀장 허철호▶성과관리부장 이규범▶PI부장 엄준호▶인사부장 전정수▶노경지원부장 최종현▶총무부장 윤여택▶홍보1부장 김호겸▶홍보2부장 김영빈▶교육1부장 서성은▶교육2부장 김상희▶브랜드관리부장 송명규
◆한국소방산업기술원[승진]▶기획조정실장 박준양[전보]▶소방장비검사검수센터 정비부장 임광규▶기술관리부장 박영기▶위험물관리부장 이상문▶위험물안전부장 이봉우▶산업지원본부 산업협력부장 허경▶제품검사부장 남준석