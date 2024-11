캐나다의 팝 스타인 저스틴 비버가 8일(현지시간) 머물던 호텔을 나서던 중 사진찍기 위해 쫓아다니는 파파라치들을 향해 거친 욕설을 하는 모습이 포착됐다. 일단 차량에 올라탔던 비버는 갑자기 문을 열고는 "I'll f--king beat the f--k out of you."라고 고함을 치며 파파라치에게 달려들었으나 로드매니저에 의해 제지당했다.

전날 비버는 영국 런던 오투 경기장(O2 Arena)에서 열린 공연 도중 호흡곤란으로 잠시 공연이 중단되기도 했다. 비버는 20여분간 응급처치 후 다시 무대로 돌아와 4곡의 노래를 부른 뒤 공연을 끝냈다. 영상팀 [로이터=뉴시스]