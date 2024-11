무대에선 ‘오페라의 유령’ 스크린에선 ‘맘마미아’

임주리 기자

뮤지컬 영화 ‘레미제라블’을 본 관객이 570만 명(2월 11일 기준)을 넘었습니다. 관객 수 450만 명을 기록하며 그간 뮤지컬 영화 흥행 1위 자리를 차지하고 있던 ‘맘마미아!’(2008)를 훌쩍 뛰어넘은 수치죠. 대사 없이 노래만으로 진행되는 데도 관객이 몰리는 건, 스토리의 힘이기도 하고 노래의 힘이기도 합니다. 2000년대 들어 선보인, ‘웰메이드 뮤지컬 영화’ 5편을 소개합니다.

◆ 시카고 (2002)

연예계를 동경하는 나이트클럽의 코러스 싱어 록시 하트. 그녀는 화려한 무대 위, 주목받는 스타로 만들어주겠다는 프레드의 유혹에 넘어가 내연의 관계를 맺는다. 하지만 프레드가 사기꾼임이 드러나자 우발적으로 그를 죽이게 된다.

그리고 또 다른 여자, 도발적인 매력으로 시카고의 각종 쇼에서 큰 인기를 끌고 있던 벨마. 그녀는 어느 날, 여동생과 남편이 한 침대에 누워있는 걸 보고 두 사람을 총으로 쏴 죽인다. 벨마는 맡은 사건은 무조건 이기고야 마는 변호사 빌리 플린을 고용하고, 빌리는 언론의 속성을 이용해 벨마의 무죄 석방을 시도한다. 하지만 빌리는 록시에게 더 관심을 가지기 시작하고, 록시는 순식간에 스타가 되는 등 일은 꼬여가기 시작한다.

브로드웨이를 달군 뮤지컬 ‘시카고’의 출발은 연극이었다. 기자이자 희곡작가로 활동한 모린 댈러스 왓킨스가 실제 사건에서 영감을 얻어 쓴 연극 ‘시카고’는 1927년 동명의 무성영화로도 만들어져 큰 인기를 끌었다.

‘시카고’의 무대가 브로드웨이의 뮤지컬로 옮겨진 건 1975년. 밥 파시는 매력적인 재즈와 관능미 넘치는 안무의 뮤지컬 ‘시카고’를 만들어 70년대를 사로잡았다. 96년 리바이벌됐을 때도 인기는 여전했다. 토니상 6개 부문을 휩쓸었고 다음해에는 영국 웨스트엔드로 진출했다.

2002년. 드디어 ‘시카고’는 르네 젤 위거와 캐서린 제타 존스, 리처드 기어 주연의 뮤지컬 영화로 재탄생했다. 롭 마셜 감독의 ‘시카고’는 제75회 미국 아카데미 시상식에서 작품상과 여우조연상·미술상 등을 차지했다.

◆오페라의 유령 (2004)

1860년 파리 오페라하우스. ‘한니발’ 리허설이 한창인 무대 위에 갑자기 무대장치가 떨어지는 사고가 발생한다. 화가 난 프리마돈나 칼로타는 무대를 떠나버리고, 크리스틴이 새 여주인공을 맡게 된다. 성공적인 공연을 뒤로하고 대기실로 들어온 크리스틴, 그 앞에 하얀 가면을 쓰고 나타난 팬텀이 그녀를 지하 미궁으로 이끈다.

뮤지컬 ‘오페라의 유령’은 프리마돈나를 향한 괴신사의 집착과 사랑을 그린 프랑스 작가 가스통 르루의 동명 소설을 원작으로 한 작품이다. 1986년 영국 런던에서 초연한 이후 88년에는 미국 브로드웨이로 진출해 27개국에서 6만5000회 이상 공연, 지금까지 전 세계적으로 1억 명이 넘는 관객을 모은 ‘뮤지컬계의 신화’다.

국내에도 골수팬이 많다. 2001년 초연 이후 국내 누적 관객 수가 100만 명을 돌파했다. 뮤지컬계의 미다스 손으로 불리는 앤드루 로이드 웨버가 내놓은 명곡 ‘Think of me’ ‘The Phantom of the Opera’ 등은 세월이 흘러도 여전히 큰 울림을 준다.

영화 관계자들이 이 뮤지컬에 욕심을 낸 건 어찌 보면 당연한 일. 2004년, 조엘 슈마허 감독이 연출한 영화가 개봉했다. 영화 ‘300’ 등에서 넘치는 남성미를 보여줬던 제라드 버틀러가 팬텀 역에, 신예 에미 로섬이 크리스틴 역에 캐스팅됐다. 이 영화로 에미 로섬은 2005년 골든글로브 여우주연상 후보에 오른다.

화려한 오페라하우스를 그대로 재현해낸 영화의 백미는 팬텀이 사는 지하 미궁이다. ‘무대’라는 제약을 벗어난 덕에, 스크린에서 더없이 황홀하게 펼쳐졌다. 흉측한 얼굴로 고통받아야 했던 팬텀의 어린 시절 묘사도 뮤지컬에서는 볼 수 없는 영화만의 매력이다. 2004년 국내 개봉 당시 150만 명의 관객을 모았다.

◆드림걸즈 (2007)

3인조 여성 보컬그룹으로 활동하는 디나와 에피, 로렐은 화려한 스타가 되고 싶지만 오디션을 보는 족족 떨어진다. 그러다 쇼비즈니스업계에서의 성공을 꿈꾸는 매니저 커티스를 만나 손을 잡으면서 승승장구하게 된다. 하지만 커티스가 리더를 뚱뚱한 에피에서 뛰어난 외모의 디나로 교체하려 하면서 내분이 일어난다.

전설적인 여성 보컬 그룹 ‘슈프림즈’의 실화를 다룬 뮤지컬 ‘드림걸즈’는 브로드웨이에서도 화려한 쇼로 손꼽히는 작품이다. 그도 그럴 것이 드림걸즈가 활동하는 무대가 쇼 그 자체이기 때문. 1981년 브로드웨이에서 초연한 뒤 82년 토니상 여우주연·남우주연·남우조연·안무 등 6개 부문을 석권한 작품이다.

그리고 25년 후, 뮤지컬 영화 ‘시카고’의 각본을 쓴 빌 콘돈 감독이 영화 ‘드림걸즈’의 메가폰을 잡았다. ‘브레이킹 던’의 감독으로도 유명한 이다. 세계적인 팝스타 비욘세, 아카데미 남우주연상을 수상했던 배우 제이미 폭스가 투입됐다. 에피 역을 맡은 제니퍼 허드슨은 이 영화를 통해 골든글로브 여우조연상을 수상하며 스타로 급부상했다.

오직 영화에서만 즐길 수 있는 것도 있다. 아카데미 주제가상 후보에 올랐던 ‘Listen’ ‘Love you I do’ ‘Patience’ ‘Perfect World’ 등 4곡은 원작 뮤지컬에는 없는 신곡이다. 빌 콘돈 감독이 영화 속 1960~70년대 느낌을 그대로 살리면서도 현대적인 감성을 불어넣고 싶어 원곡 작곡가인 헨리 크리거에게 새로 받은 곡들이다. 특히 ‘Listen’은 비욘세가 직접 작곡에 참여한 것으로 유명하다. 2007년 국내 개봉 당시 관객수 71만 명을 기록했다.

◆헤어 스프레이 (2007)

‘헤어 스프레이’는 뮤지컬에서 영화로의 수순을 밟은 다른 작품들과는 맥을 달리한다. 1988년 컬트영화 감독 존 워터스가 내놓은 동명 영화가 원작이다. 1962년 미국의 작은 도시 볼티모어. 이곳에 사는 뚱뚱하고 못생긴 여고생 트레이시는 ‘코니 콜린스 쇼’에 푹 빠져 있다. 아침에 일어나 행복이 가득한 미소를 짓고 “굿모닝 볼티모어~”로 시작하는 노래를 부르는 이 소녀, 급기야 이 쇼의 새 출연자 오디션에 도전하게 된다. 주변의 우려에도 불구하고 도전해 결국 선발되는 트레이시, 출연자 중 최고 킹카인 링크의 마음을 얻는 데도 성공한다.

2002년, 이 영화는 마치 ‘행복 바이러스’를 뿌린 듯한 뮤지컬로 재탄생해 토니상 최우수작품상·감독상·각본상·남우주연상·여우주연상 등 8개 부문을 휩쓸었다. 행복한 음악으로 가득한 뮤지컬은 영화계의 관심도 끌었다. 제작사 뉴라인시네마는 가족코미디를 주로 다뤄온 애덤 솅크먼을 감독으로 내세워 ‘헤어 스프레이’를 새롭게 만든다. 솅크먼은 직접 안무를 짤 정도로 이 영화에 공을 들였다. 주연배우를 뽑는 오디션도 치열했다. 1100대 1의 경쟁률을 뚫고 아이스크림 가게에서 아르바이트를 하던 니키 블론스키가 선발됐다. 그녀는 연기 경험이 전무했지만, “내 자신이 바로 트레이시라고 생각한다”며 순수하고 당찬 매력을 마음껏 발산한다.

2007년. 그렇게 나온 ‘헤어 스프레이’는 전 세계에서 1억9335만 달러의 수입을 거두며 미국 역사상 뮤지컬 영화 흥행 수입 3위를 기록했다. 크게 부풀린 헤어 스타일 등 당시 패션과, 1960년대 볼티모어의 분위기를 그대로 재현한 영화는 초반부터 사랑스러움으로 가득하다. 아쉽게도 국내 관객 수는 32만 명에 그쳤다.

◆맘마 미아! (2008)

그리스의 작은 섬, 엄마 도나와 살고 있는 소피는 행복한 결혼을 앞두고 있지만 한 가지 마음에 걸리는 게 있다. 함께할 아빠가 없다는 것. 우연히 엄마의 일기장을 발견한 소피는 아빠로 추정되는 세 남자를 찾아 초대한다. 샘과 해리, 빌 세 남자가 결혼식 전날 섬에 도착하자 도나는 당황한다. 소피의 아빠 찾기 대작전은 과연 성공할 수 있을까.

무슨 말이 더 필요할까. ‘맘마 미아!’는 뮤지컬 무대에서는 물론 스크린에서도 뜨거운 사랑을 받은 작품이다. 1970년대의 전설적인 그룹 아바(ABBA)의 음악을 사용해 99년 런던에서 첫선을 보인 뮤지컬은 대히트를 쳤다. ‘I Have a Dream’ ‘Dancing Queen’ 등은 한국에서 특히 사랑받은 곡들이다.

연출가 필리다 로이드, 프로듀서 주디 크레이머, 그리고 각본가 캐서린 존슨. 이 뮤지컬을 만든 여성 3인방은 처음부터 영화화를 생각했었다. 2006년, 유럽과 미국을 넘어 아시아권에서도 뮤지컬이 흥행에 성공하자 드디어 실현에 옮긴다.

그렇게 ‘맘마 미아!’가 영화로 탄생한 것이 2008년. ‘레미제라블’에서 순수한 여인 코제트 역을 맡은 아만다 사이프리드가 발랄한 소피로 등장한다. 엄마 도나 역을 맡은 배우는 메릴 스트립이다. ‘007 시리즈’에서 터프함을 보여줬던 피어스 브로스넌, 로맨틱 가이의 전형 콜린 퍼스, 스텔란 스카스가드가 도나의 옛 남자들로 출연한다. 이들 모두 전문 뮤지컬 배우는 아니었지만, 촬영 두 달 전부터 합숙 훈련을 한 덕택에 모두 영화 속에서 직접 춤과 노래를 선보일 수 있었다.

영화의 매력은 무대에서 볼 수 없었던 아름다운 그리스의 풍경을 담아냈다는 데 있다. 그리스 스코펠로스섬 바닷가에서 펼쳐지는 군무 신은 영화의 백미다.