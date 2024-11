정복된 신대륙의 광대함과 위대함 그리고 인간군상

6 토머스 하트 벤튼 (1889~1975)의 ‘노예들’ (1924~27), 합판 위 면직물에 유채, 168.8×183.3×3.7cm, 테라 미국미술재단, Photography ⓒTerra Foundation for American Art, Chicago 7 어니스트 마틴 헤닝스 (1886~1956)의 ‘지나가는 길’(1924년경), 캔버스에 유채, 111.8×124.5 cm, 휴스턴미술관, Image courtesy of The Museum of Fine Arts, Houston 8 조지 드 포레스트 브러시 (1855~1941)의 ‘베 짜는 사람’(1889), 캔버스에 유채, 30.5×38.1 cm, 테라 미국미술재단, Photography ⓒTerra Foundation for American Art, Chicago