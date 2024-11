여성 패션 브랜드 매긴(McGINN), 런칭 10주년 맞아

10년 동안 국내 패션 피플에게 사랑 받아 온 여성 패션 브랜드 매긴 나잇브리지가 매긴(McGINN)으로 새롭게 태어난다.

㈜아이올리(대표 최윤준)는 “2013년 3월 1일, 런칭 10주년을 맞이해 매긴 나잇브리지에서 매긴(McGINN)으로 새롭게 탄생한다”며 “앞으로 더욱 영(Young)하면서도 매긴(McGINN)만의 페미닌한 터치가 돋보이는 새로운 컨셉을 만날 수 있을 것”이라고 전했다.

한편 매긴(McGINN)은 10년간 브랜드를 사랑해 준 고객들에게 감사를 전하고자 감사 이벤트를 실시한다.

먼저 3월 2일과 3일 낮 1시와 오후 6시 두 차례에 걸쳐 전국 13개 매긴(McGINN) 주요매장에서 진행되는 ‘부엉이백 줄서기 이벤트’가 있다. 매장을 방문한 선착순 100명(매장당 하루 200명)에게 새로운 마스코트 부엉이 캐릭터를 프린트한 에코백을 무료로 증정하는 행사다. 선착순 이벤트에 참여하지 못했더라도 3월 1일부터 10일까지 매긴(McGINN) 제품을 구매하면 부엉이백을 받아볼 수 있다.

3월 1일부터 10일까지는 매긴(McGINN)의 신상품 스프링 룩 풀 세트를 파격가 99,000원에 구입할 수 있는 ‘THANK-YOU 99,000 이벤트’가 진행된다. 10주년 기념으로 특별 판매되는 매긴(McGINN)의 스프링 룩 풀 세트는 모두 두 가지다. 각각 원피스와 재킷 세트, 스트라이프 티셔츠와 팬츠, 재킷으로 구성돼 있다. 매긴(McGINN) 관계자는 “조기품절이 예상되니 서둘러 매장을 방문하는 것이 좋을 듯 하다”라고 전했다.

매긴(McGINN)은 국내 여성 패션 브랜드 최초로 남성 뮤지션들과 함께한 ‘Boys Like McGINN’ 도네이션 캠페인, 2007년에는 자궁경부암 캠페인인 ‘I Like You Just As You Are’를 펼치는 등 지난 10년 간 끊임없이 발전하는 행보를 보여 왔다. 새롭게 태어난 매긴(McGINN)을 만나보고 싶다면 홈페이지(www.mcginnknightsbridge.co.kr)를 방문하면 된다.

<매긴 부엉이백 무료증정 행사장>

롯데백화점 본점, 잠실점, 창원점, 대전점, 부산본점, 신세계 강남점, 인천점, 영등포점, 센텀점, ak백화점 분당점, 현대백화점 중동점, 목동점, 갤러리아 타임월드점 총 13개 주요매장매긴>

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.> 이>