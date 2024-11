[Editor’s letter] ‘레 밀리터리블’의 힘

무슨 일을 하며 손발이 척척 맞을 때, 혹은 아귀가 짝짝 들어맞는 설정을 보는 것만으로도 사람들은 짜릿한 충만함을 느낍니다.

공군이 만든 13분짜리 패러디 ‘레 밀리터리블’을 본 느낌도 그랬습니다. 제설작업과 여자친구 면회를 영화 ‘레 미제라블’에 빗대 만든 이 동영상, 정말 대단합니다. 공개 열흘 만에 유튜브 조회 수 400만 건을 돌파했죠.

장발장 이병과 그의 여자친구 코제트, 그리고 당직사관 자베르 중위를 중심으로 펼쳐지는 이 작품은 ‘레 미제라블’에 나오는 노래 음률에 상황을 적확하게 묘사한 가사로 배꼽을 쥐게 합니다.

원래 시작은 폭설에 고생하는 장병들을 위로할 만한 동영상을 만들어 보자는 것이었다죠. 죄수들이 배를 끌며 “Look down, Look down”을 외치던 영화 도입부 못지않은, 병사들이 삽을 들고 “제설 제설(Dig down, Dig down)” 노래하는 시작 장면은 압권입니다. 죄수 24601을 군번 24601로 바꾼 설정이나 “하늘의 문이 닫힐 때까지 눈 쓸어야지” 같은 감칠맛 나는 대사도 일품이지만 이 동영상의 미덕은 따로 있습니다. 단순한 장면 패러디가 아니라 상관과의 갈등, 실연의 상처 같은 애환까지 잘 담아냈다는 것이죠.

성악을 공부한 재주꾼 장병들(코제트도여군 중위!)의 연기와 노래에 뉴욕타임스가 전율하고 러셀 크로(영화 속 자베르 역)가 리트윗을 날린 데는 다 그럴 만한 이유가 있는 겁니다.