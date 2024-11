[사진] "이봐! 어디 보는거야?"

프랑스 니스에서 열리는 카니발에 사용될 대형 인형을 한 작업자가 12일(현지시간) 준비하고 있다. 올앙드 프랑스 대통령(왼쪽)·메르켈 독일 총리 모양의 대형인형들은 2월15일 부터 다음달 6일까지 니스에서 진행되는 129회 카니발 '5대륙의 왕(King of the five continents)' 행사에 사용된다. 영상팀 [로이터]