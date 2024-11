[영상뉴스] 2013 생생교육인터뷰- 국제화 교육을 선도하는 “위해 중세 한국 국제학교

세계의 중심에 중국이 자리 잡고 있는 구도 속에서 중국에 대한 관심은 다방면에 걸쳐 지대하다.이런 추세 가운데 중국에서 자녀교육을 시키고자 하는 한국 학부모들의 열정도 뜨겁다. 특히 중국에 위치한 좋은 국제학교는 영어뿐만 아니라 중국어까지 겸할 수가 있으며 또 한국어까지 겸할 수 있기 때문에 글로벌 인재로 교육하는 데는 금상첨화의 교육의 현장이 된다. 그러나 중국 국제학교에 대한 정보는 턱 없이 부족하고, 마땅한 곳을 찾기란 그리 쉽지가 않다. 인터넷의 힘을 빌리기도 하고, 유학센터를 찾아보기도 하지만 녹록치 않은 것이 현실인데...

더 넓은 중국땅에서 우리 아이를 안심하고 맡길만한 국제학교. 상당수의 사람들이 추천하는 학교중의 하나가 있다면 바로 중국 산둥성 위해시에 위치한 ‘위해중세 한국 국제학교 (교장 이용규)’를 꼽을수가 있다. 이미 위해시 및 중국 산둥성에서 우수학교로 인정 받고 있는 이 ‘위해중세 한국 국제학교’는 국제화 교육을 선도하는 학교라고 감히 단언할 수 있다.

2006년 8월에 중국 교육부로 부터 인가를 받은 이 학교는 "중국에서 세계로 (From China To The World)"란 비젼을 갖고 중국에서 훌륭한 섬기는 지도자들을 배출해서 세계로 내어 보내는 교육 기관이다. 짧은 기간동안 괄목할 만한 발전을 거듭해 감으로 중국에서 최고의 국제학교로 성장하기 위해 도약해 가고 있으며, 무엇보다도 인성 개발을 위해서 교육에 가장 많은 정성을 기울일뿐 아니라 더불어 지성이 개발되므로 참으로 이 세상에 필요한 인재들을 배출해가고 있다고 이용규 교장은 강조한다.

“유치부에서부터 고등부까지 총 550명이 넘는 학생들이 있습니다. 하나 하나가 정말 소중하고 귀한 보배들인 것이죠.” 이러한 교장 선생님의 말씀처럼

‘위해중세 한국 국제학교’는 학생들을 보배라고 부른다. 그 의미를 살펴보니, 한 가정에서의 보배요, 우리 국가, 사회, 나아가 세계 속에서 보배로써 참으로 가치있는 사람들이 될 꿈나무들이란 의미란다.

2010년도에 새로 신축된 건물에 잘 갖춰진 시설과 교정, 그리고 곧 진행될 수준 있는 기숙사 시설 및 실내 체육관,콘스트 홀등을 구비하여 명실 상부한 국제학교로 나아가고 있다. 위해중세 한국국제학교는 시설은 기본이요 교육 시스템까지도 완벽하다고 할 수 있다.

“총 8개국의 100여명의 선생님들이 계십니다. 다양한 언어들을 고루 배울 수있음은 물론, 무엇보다도 한국 학생들이 더욱 편할 수 있도록 최적을 환경을 조성하고자 노력하고 있습니다.”

이렇게 강조하는 이용규 교장 선생님은 위해중세 한국 국제학교는 학생들 만큼이나 학부모들이 먼저 만족하는 학교라고 자랑을 늦추지 않는다.

위해중세 한국 국제학교의 교육 시스템을 살펴보면 국제부와 한국부로 나뉘어 있음을 알수 있다. 국제부의 경우는 인터네셔널 스쿨로 모든 수업을 영어로 진행하며, 커리큘럼 역시도 영국 캠브리지 내용을 그대로 적용하고 있으며 중국어를 제 외국어로 선택해서 원어민 교사들에 의해서 철저한 교육이 진행되고 있다. 한국부의 경우는 한국의 커리큘럼을 한국인 교사가 진행하는 형태로써 한국어는 물론, 영어와 중국어까지도 수업에 적용시켜, 심화교육을 진행하는 형태라고 할 수 있다.

“대학 진학률도 아주 좋습니다. 국제부의 경우는 미국, 영국, 스위스 등의 명문대학에 진학이 이뤄지고 있고, 한국부의 경우는 소위 SKY 라고 불리는 명문대 진학은 물론 한국 10대 유명 대학으로의 진학이 순조롭습니다.”

덧붙여 학교 교육에 있어서 가장 중요한 것은 무엇보다도 교사의 자질이기 때문에 중세는 훌륭한 교사들을 채용하고 또 더욱 교사의 질적인 향상을 위해서 노력함으로 참으로 훌륭한 인성을 겸비한 지식 교육을 강화해 가므로 중국에서 최고의 국제학교로 인정받도록 하겠다는 강한 포부를 밝히는 이용규 교장의 모습에는 참된 사람들을 배출해서 세상에 기여하겠다는 열정과 의지를 역력히 볼 수가 있었다.

‘섬기는 지도자가 되자는’ 모토 아래, 학생이 중심인 학교. 신뢰받는 학교로 거듭나고 있는 중국 신흥 명문 국제학교 위해 중세 한국국제학교!

앞으로의 위상에 더욱 큰 기대가 모아지고 있다.

* Homepage: (http://www.wkis.org )

(http://www.zkis.net )

* 주소 : 중국 산동성 위해 공업신구 강소동로

* ☎ : 0631-599-6381, 070-7583-1742

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관의 정보성 보도 제공자료입니다.>이>