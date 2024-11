'스쿠터 독(Scooter Dog)'으로 유명한 '노만'이 미국 뉴욕의 한 농구장 옥상에서 연습을 하고 있다. 세발자전거, 스케이트보드, 킥보드 등을 조련사와 함께 타는 연습을 하고 있다.

노만은 홀마크 채널에서 방송하는 'Who Let the Dogs Out?'에 출연해 인기를 끌었다. 영상팀 [AP=뉴시스]