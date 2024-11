공군이 만든 ‘레밀리터리블’ 강남스타일처럼 뜬다

공군 홍보 영상 ‘레밀리터리블’의 한 장면. 자베르 중위(왼쪽)가 장병들의 제설작업을 감시하고 있다. 영화 ‘레미제라블’에 나오는 죄수들의 노역 장면을 패러디한 것이다. [유튜브 영상 캡처]

동영상이 시작되자 40여 명의 군인이 삽을 들고 활주로에 쌓인 눈을 치우고 있다.

장엄한 음악이 배경으로 깔리고 군인들이 합창한다. “제설 제설 삽을 들고서(dig down dig down, raise your shovels high)….”

이 장면은 뮤지컬 영화 ‘레미제라블’의 첫 장면을 패러디한 것이다. 영화의 프롤로그에 나오는 죄수들의 노역 장면이 군인들의 제설 작업으로, 영화 음악 ‘룩 다운(Look down)’이 ‘딕 다운(Dig down)’으로 각각 변형됐다.

동영상 제목은 ‘레밀리터리블(Les Militaribles)’. 공군본부 정훈공보실 미디어영상팀이 제작해 6일 동영상 사이트 유튜브에 공개했다. 공개 하루 만에 조회수 41만 건을 넘어섰다.

‘레밀리터리블’의 총 제작 기간은 한 달. 실제 촬영에는 사흘이 소요됐다. 러닝타임은 13분7초다. 158분짜리 영화 ‘레미제라블’의 주요 장면만 추려 패러디했다.

예컨대 레미제라블의 주인공 장발장은 공군 이병 장발장으로 각색됐다. 자베르 경감은 공군 자베르 중위로, 장발장의 입양 딸 코제트는 장발장 이병의 여자 친구로 각각 나온다.

면회 온 여자친구 코제트와 시간을 더 보내고 싶은 장발장 이병과 제설작업을 종용하는 자베르 중위 간의 갈등이 주축이다.

동영상에 대한 대체적 평가는 완성도가 높다는 것이다. 그럴 만한 것이 출연진이 성악을 전공한 공군 군악대 소속 병사들이다. 이현재(24·장발장 역·한국예술종합학교) 병장, 김건희(28·자베르 역·독일 쾰른음대) 병장, 이민정(28·코제트 역·계명대 음대) 중위 등이다.

또 중앙대 연극영화학과 출신 방성준(24) 상병이 촬영을 맡았다.

한글·영어 자막을 병기했다. 공군본부 미디어영상팀 천명녕(38) 소령은 “싸이의 ‘강남스타일’처럼 대한민국 공군을 전 세계에 알리고 싶어 영어 자막을 추가했다”고 말했다. 트위터·페이스북 등을 통해 퍼지던 ‘레밀리터리블’은 특히 영화 ‘레미제라블’에서 자베르 역을 연기한 배우 러셀 크로(팔로어 77만 명)가 6일 리트윗하면서 급속도로 퍼지고 있다. 워싱턴포스트·텔레그래프 등 해외 주요 언론도 인터넷판으로 이 영상을 소개했다.

정강현 기자