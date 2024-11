동물보호단체인 페타(People for the Ethical Treatment of Animals : PETA)가 필리핀 마닐라 동물원에 살고 있는 늙은 코끼리 '말리'를 태국에 있는 동물 안식처로 옮기기 위한 캠페인을 벌이고 있다. 캠페인에 사용될 사진을 찍기위해 누드모델들이 플래카드를 들고 사진을 촬영하고 있다. 코끼리 '말리'는 마닐라 동물원에서 인기있는 동물 중의 하나이다. [로이터]