'K팝스타' 이진우 생방송 진출…박진영 "SM에 깨끗하게 졌다"

[사진 SBS ‘일요일이 좋다-K팝 스타 시즌2 방송 캡처]

‘K팝스타2’ 참가자 이진우가 심사위원들의 극찬을 받으며 생방송에 진출했다.

3일 방송된 SBS ‘일요일이 좋다-K팝 스타 시즌2(이하 K팝스타2)’에서는 참가자들이 생방송 진출을 앞두고 배틀 오디션을 벌이는 모습이 전파를 탔다.

이날 이진우는 프랭키 발리의 ‘Can't take my eyes off you’를 선곡했다. 무대에 오른 이진우는 전주에 맞춰 리듬을 타며 편안한 표정으로 노래를 시작해 안정감 있는 고음을 선보였다.

박진영은 “깨끗하게 SM에 졌다. 슬픈 노래로 가슴 저리게 하는 건 쉬운데 어떻게 기쁜 노래로 가슴을 저리게 하나”라며 이진우를 “무대형 체질”이라고 평가했다.

이어 “무대에서 안 떨고 심장이 커지면서 노래를 하는데 (이진우의) 발성, 자신감, 느낌이 모두 좋았다”며 “몸동작이 세련된 건 아닌데 진짜이기 때문에 무서운 거다”라고 칭찬했다.

양현석 역시 “이게 진정성이다. 마지막에 고음을 내질렀는데 모든 스태프의 입에서 탄성이 나왔다”고 찬사를 보냈다.

이날 방송에서 이진우를 비롯해 성수진과 최예근이 심사위원들의 극찬 속에 생방송에 진출했다.

온라인 중앙일보