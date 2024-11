[문소영의 문화 트렌드] 점수는 궁상, 내 몸엔 타박상 … 인생무상!

“공부한 것도 기억나지 않는/ 신기한 현상/ 찍어 놓고 맞힐 거란 망상/ 점수는 궁상/ 성적표 나오는 날/ 내 몸엔 타박상.”

K팝의 라임

얼마 전 인터넷에서 화제가 된 어느 중학생 자작시 ‘인생무상’의 일부다. 학창 시절 시험의 악몽을 되살려내는 리얼리즘의 시라 할 만하다. 게다가 읽을수록 입에 착착 붙어 랩을 하듯 되뇌게 된다. 행 끝에 “상”이 반복적으로 들어가는 각운(脚韻) 때문이다. 그래서 이 시가 처음 인터넷 게시물로 올라왔을 때 그 제목이 ‘중학생의 살아 있는 라임’이었다고 한다.

그런데 한국 중학생 시에 라임(rhyme)이라니? 라임 또는 압운(押韻)은 한국 시의 전통적인 운율이 아니다. 반면에 영시(英詩)에선 전통적으로 중요한 운율이다. 19세기 영국 시인 윌리엄 블레이크의 유명한 시구를 예로 보자.

“To see a World in a grain of sand,/ And a Heaven in a wild flower,/ Hold Infinity in the palm of your hand,/ And Eternity in an hour.”

(“한 알의 모래에서 세계를 보고,/ 한 송이 들꽃에서 천상을 본다./ 그대 손바닥에서 무한을 잡고,/ 순간에서 영원을 붙잡는다.”)

첫째 행의 ‘sand’와 셋째 행의 ‘hand’, 둘째 행의 ‘flower’와 넷째 행의 ‘hour’, 이렇게 모음의 발음이 비슷한 단어들이 짝을 이루며 반복된다. 이런 것이 라임이다.

중국에서 비롯된 한시(漢詩)에도 라임이 있다. 반면에 시조나 가사 같은 한국 전통시에 라임이 쓰인 예는 거의 없다. 대신 음악적 리듬을 주기 위해 4·4조 등의 음수율이 쓰였다.

빅뱅 ‘판타스틱 베이비’ 뮤직비디오의 한 장면.

그렇다면 요즘 학생들은 어떻게 영시의 운율에 익숙하단 말인가? 사실 ‘라임’ 하면 청소년이나 대중음악 애호가는 영시보다 랩과 힙합을 먼저 떠올린다.

랩과 랩이 주조를 이루는 힙합은 1970년대 미국 뉴욕 빈민가의 흑인들 사이에서 탄생했다. 소외된 이들의 울분을 담고 있기에 가사에 욕설과 폭력적인 표현도 많다. 하지만 힙합 래퍼들이 스스로를 ‘거리의 시인’이라고 칭하는 것이 무색하지 않게 종종 사회에 대한 예리한 시선과 진지한 비애, 그리고 뛰어난 운율을 지닌 작품이 있다. 그 운율의 중요한 요소가 라임이다.

90년대에 랩과 힙합이 한국에 본격적으로 상륙하면서 우리말 랩에도 라임이 들어가기 시작했다. 그런데 이게 쉬운 일이 아니었다. 앞서 말한 것처럼 한국 시에는 라임의 전통이 없기 때문이다. 그래서 초기에는 라임을 맞추려다 가사가 황당해지는 경우도 많았다고 한다. 그러나 꾸준한 시도로 요즘은 많이 자연스러워졌다는 게 힙합 연구자들의 전언이다.

그러면서 라임의 사용은 다른 장르의 한국 대중음악, 특히 인기 아이돌 그룹의 곡으로도 확산됐다. 빅뱅의 지난해 히트곡 ‘판타스틱 베이비’의 가사 일부를 보자.

“이 난장판에, HEY, 끝판 왕 차례, HEY/ 땅을 흔들고 3분으론 불충분한 RACE, WAIT/ 분위기는 과열, HUH/ CATCH ME ON FIRE, HUH.”

빅뱅의 리더 G-드래곤이 이 부분을 부르는 것을 들어보면, ‘(이) 난장판에’와 ‘(끝)판 왕 차례’가 라임을 이루고 ‘(분)위기는 과열’과 ‘(Catch) Me On Fire’가 라임을 이룬다.

이처럼 K팝에서 라임 사용이 보편화되면서 이런 음악에 익숙한 중학생이 라임 들어간 시를 짓는 것이 아닌가 싶다.

본래 시는 음악과 뗄 수 없는 관계였다. 유럽 고대와 중세 시인은 모두 자작시를 노래로 읊었다. 한국의 시조 또한 노래로 -가곡창과 시조창으로- 부를 수 있었다. 그러다 근대 자유시 운동이 일어나면서 시는 음악과 분리됐다. 더 깊고 다양한 철학을 내재율로 표현할 수 있게 된 반면, 노래처럼 흥얼거릴 만한 규칙적 운율이 사라지면서 대중과는 멀어졌다.

이렇게 시에서 사라진 음악적 리듬을 이어받은 것이 영미권에서는 대중음악 가사다. 힙합뿐 아니라 록 등 다양한 장르의 노래 가사에 라임이 자주 쓰인다. 반면에 한국의 시는 자유시 운동 때 음수율을 내버렸지만, 그 음수율을 K팝 가사가 이어받지는 않았다. 대신 K팝은 영시의 라임 전통을 이식했다. 그리고 이것이 시로 응용될 가능성을 보이고 있는 것이다.

이것은 씁쓸한 현상일까, 아니면 한국 시의 진화와 음악의 재결합을 위한 흥미로운 현상일까?