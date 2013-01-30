[인사] 영상물등급위원회 外

◆영상물등급위원회<승진>▶영화부 류종섭(1급)▶정책홍보부 안치완(2급)▶경영지원부 노승오(2급)▶영화부 정경미(3급)▶경영지원부 최재길(3급)▶영상콘텐츠부 김찬욱(4급)▶공연추천부 강성우(4급)<부장급 전보>▶경영지원부장 류종섭▶영화부장 김규식▶영상콘텐츠부장 김길원▶공연추천부장 민병준▶정책홍보부장 안치완
◆이화여대▶경영전문대학원장·경영대학장 김성국▶신학대학원장 정용석▶공연예술대학원장·음악대학장 함영림▶사범대학장·교육연수원장·영재교육원장 최경희▶평생교육원부원장·원격평생교육원부원장 서혁▶기획처부처장(평가) 정제영▶입학처부처장(관리) 윤석현▶교목실장 양명수▶경력개발센터원장 원숙연▶대학건강센터소장 홍기숙▶한국문화연구원장 김영훈▶색채디자인연구소장 최경실▶인간생활환경연구소장 김양하▶예술교육치료연구소장 노용▶사회과학연구소장 남궁곤▶환경문제연구소장 조경숙▶융합전자기술연구소장 이승준▶교육과학연구소장 홍용희▶교과교육연구소장 이종희▶대학원교학부장 황준호
◆인제대▶경영대학원장 박석근▶자연과학대학장 허도성▶인문사회과학대학장 김성수▶기초대학장 박종연▶입학관리처장 최국렬▶학생복지처장·장애학생지원센터장 원종하▶비서실장 김명학▶평생교육원장 이만기▶인현재고시원장 오세희▶국제교육원장 김창룡▶식당직영사업단장 이동석▶김해시종합사회복지관 관장 이성기▶의학도서관장 성문수▶동물자원센터장 김영곤▶김해창업보육센터장·중소기업산학협력센터장 권대영▶수송기계부품기술혁신센터장 김흥섭▶약물유전체연구센터장 신재국▶인간환경미래연구원장 이태수▶병원전략경영연구소장 이기효▶스트레스연구소장 우종민▶스포츠재활연구소장 이홍재▶산업경영연구원장 양동현▶체육부장 진한근
◆국제신문▶편집1부장 안인석▶정치부장 장재건▶경제부장 배재한▶사회1부장 정순백▶사회2부장 염창현▶문화부장 강춘진▶생활레저부장 오광수▶스포츠부장 구시영▶국제부장 이경식▶해양수산부장 신수건▶사진부장 박수현▶디지털뉴스부장 정상도▶제작부장 허명수▶윤전부장 심양섭▶독자서비스국 부국장 겸 전단영업부장 김무길▶독자서비스국 부국장 겸 독자서비스부장 강덕철