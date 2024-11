세계에서 가장 비현실적인 장소는 어디일까?

해외 온라인 커뮤니티인 ‘9GAG(www.9gag.com)’에는 ‘세상에서 가장 비현실적으로 보이는 장소(Places all over the world that look so unrealistic)’라는 제목의 게시물이 인기를 끌고 있다.

이 게시물에는 한폭의 수채화같은 중국의 장예 지방, 세계에서 가장 아름다운 데이트 장소로 꼽히는 우크라이나의 ‘사랑의 터널’, 볼리비아의 유우니 소금 사막, 물 색깔이 딸기우유 빛깔을 띠고 있는 세네갈의 핑크호수 등 주변에서 흔히 볼 수 없는 풍경들이 담겨있다.

'버킷리스트(죽기 전에 해보고 싶은 일의 목록)'에 담을만한 곳들이다.

[사진 온라인 커뮤니티 캡처]