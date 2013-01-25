[인사] 국회사무처 外

◆국회사무처<3급 승진>▶대구광역시(파견) 김원모▶법제실 법제총괄과장 허병조▶통일연구원(파견) 강정식▶의사국 의정기록1과장 손재옥▶기획조정실 행정법무담당관 박철호▶법제처(파견) 홍성현▶의사국 의안과장 이정은▶예산결산특별위원회 입법조사관 이신우<3급 전보>▶의사국 의사과장 박태형▶문화체육관광방송통신위원회 입법조사관 박재유▶외교통상통일위원회 입법조사관 정순임▶의정종합지원센터장 고상근▶기획재정위원회 입법조사관 진선희▶예산결산특별위원회 입법조사관 정운경▶정무위원회 입법조사관 오창석▶법제실 복지여성법제과장 임석순<3급 전입>▶기획재정위원회 입법조사관 김건오▶예산결산특별위원회 〃 박선춘<3급 파견복귀>▶특별위원회 〃 김운용▶법제실 산업경제법제과장 유세환▶정보위원회 입법조사관 홍진성<3급 파견>▶한국국방연구원 이경식▶강원도 장종완
◆국회예산정책처<4급 승진>▶사업평가국 사회사업평가과 사업평가관 한길수▶예산분석실 경제예산분석과 예산분석관 이강혁▶예산분석실 행정예산분석과 〃 예승우▶예산분석실 법안비용추계1과 〃 임준기▶경제분석실 경제정책분석과 경제분석관 서재만▶경제분석실 재정정책분석과 〃 윤준승▶기획관리관실 기획협력담당관실 이상준▶예산분석실 행정예산분석과 예산분석관 현승철▶예산분석실 행정예산분석과 〃 조남희<4급 전보>▶예산분석실 행정예산분석과 〃 장석립▶예산분석실 법안비용추계2과 〃 박재문<4급 전입>▶예산분석실 경제예산분석과장 정환철▶예산분석실 법안비용추계2과장 이선주▶사업평가국 행정사업평가과장 조신국▶예산분석실 경제예산분석과 예산분석관 조승래▶사업평가국 사회사업평가과 사업평가관 이지연
◆국회입법조사처<3급 승진>▶국회입법조사처 오명호<4급 승진>▶기획관리관실 기획협력담당관실 강준희▶정치행정조사실 행정안전팀 입법조사관 권아영▶기획관리관실 기획협력담당관실 권순영▶경제산업조사실 국토해양팀 입법조사관 김형진▶경제산업조사실 재정경제팀 〃 이수진▶사회문화조사실 환경노동팀 〃 손을춘<4급 전입>▶기획관리관실 총무담당관 장태백▶기획관리관실 기획협력담당관 최선영
◆금융결제원<부서장>▶고객지원실장 김영필▶금융결제연구소장 박연상▶어음교환부장 임병안▶금융정보보호부장 한상환▶VAN사업실장 임재욱▶감사실장 장우찬▶총무부 소속(국방대 연수파견) 김호술 김승호▶전자인증부장 손희성
◆동아시아센터<임원>▶명예이사장 이수성▶이사장 이건개▶회장 윤창규▶고문 최병화 임종순▶소장 김창완▶사무처장 배성한▶사무국장 이세주▶기획국장 전용배
◆교통안전공단<전보>▶성산검사소장 박해준▶안양〃 진기영▶안산〃 강성열▶용인〃 박수만▶의정부〃 최광진▶대전〃 김승국▶신탄진〃 김한욱▶천안〃 박재순▶홍성〃 황성은▶충주〃 김창신▶이현〃 최경▶수성〃 배진민▶달서〃 정주영▶경주〃 주영옥▶구미〃 이경희▶영주문경〃 이준석▶주례〃 최경석▶사하〃 김규식▶창원〃 고인우▶진주거창〃 김종국▶광주〃 박춘재▶북광주〃 김대용▶여수〃 이선종
◆정책금융공사<신규 선임>▶중소기업금융1부장 양승남▶중소기업금융2부장 정태환▶해외사업부장 정재경
◆한국가스기술공사<전보>▶총무회계처장 서관수▶인사노무〃 이영하▶정비기술〃 전우창▶플랜트사업〃 황성수▶안전품질실장 박창순▶인재육성센터장 이병호