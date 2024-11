코오롱스포츠, 자연을 모티브로 ‘브랜드 슬로건’ 내세운 마케팅

코오롱스포츠는 자연을 모티브로 소비자와 소통하는 프로젝트를 선보일 계획이다.

올해로 론칭 40주년을 맞은 코오롱스포츠가 ‘브랜드 슬로건(Your Best Way to Nature)’을 내세운 마케팅을 펼친다. 40주년을 기념해 자연을 모티브로 소비자와 소통할 수 있는 프로젝트를 선보이겠다는 계획이다. 코오롱스포츠의 히스토리를 재조명하는 제품의 지속적인 출시도 여기에 포함된다.

눈에 띄는 마케팅 중 하나는 바로 ‘Way to Nature Film Project’. 브랜드 슬로건(Your Best Way to Nature)을 모티브로 배우 송강호 등이 열연한 박찬욱 감독의 영화 ’청출어람‘이 그 첫 번째 작품이다. 이 프로젝트는 유명 감독의 작품 두 편을 더 선보일 예정이다.

한편 코오롱스포츠는 아웃도어 외에 여행, 바이크, 워킹 등의 다양한 라이프스타일을 반영한 라인들을 지속적으로 강화하고 있다.

특히 지난 2011년에는 트래블라인을 선보이며 새로운 아웃도어 스타일을 선도했다. 소비자가 머무는 그 어디든 ‘자연’이 된다는 취지의 트래블라인은 아웃도어 활동은 물론 편안한 캐주얼로도 연출 가능하다.