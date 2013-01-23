[인사] 서울대 外

◆서울대▶경영대학장·경영전문대학원장 김병도
◆성균관대<보직>▶성균어학원장 김원중▶산학협력단 산학협력본부장 최재붕▶산학협력단 연구지원본부장 이순원
◆동아일보<승진>▶마케팅본부 수도권팀장 부장급 이희섭 <전보>◆부국장급▶편집국 사진부(부산주재) 전문기자 서영수▶마케팅본부 지방서부팀장 최혜식▶마케팅본부 지방서부팀 배영삼◆부장급▶마케팅본부 수도권팀 강남파트장 박해기▶마케팅본부 수도권팀 김덕환▶마케팅본부 지방동부팀 류병생
◆행정중심복합도시건설청<승진>▶기획재정담당관 유근호(부이사관)▶기획재정담당관실 권진섭(서기관)
◆한국철도시설공단<처장급 전보>▶건설본부 건설계획처장 전희광▶수도권본부 남부건설처장 석호영▶강원본부 건설처장 노병국
◆정책금융공사<부서장>▶중소기업금융1부장 양승남▶중소기업금융2부장 정태환▶해외사업부장 정재경
◆2014인천아시아경기대회조직위원회<승진>▶국제본부장 직무대리 정기영▶홍보본부 보도부장 박달화▶경기본부 경기운영2부장 조흥근▶미디어본부 방송지원부장 최동진▶국제본부 OCA의전팀장 박주희▶미디어본부 방송제작팀장 김화진▶사업본부 기념사업팀장 김용휘▶사업본부 관람서비스팀장 이성민<전보>▶문화행사본부 개폐회식부장 김영원▶미디어본부 미디어지원부장 김배억▶문화행사본부 개폐회식팀장 김석일▶문화행사본부 문화행사팀장 왕기영▶경기본부 경기운영3팀장 박용순▶의무반도핑부 도핑관리팀장 안영미