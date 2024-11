한 해외방송이 가수 싸이(36)의 ‘강남스타일’을 방송하면서 가사 자막 대신 “한국어로 노래중”이란 자막을 넣어 화제다.

최근 인터넷 커뮤니티 등에는 ‘싸이 가사 자막 포기’라는 제목의 게시물이 화제다.

이 게시물은 싸이의 강남스타일 무대를 방영하는 외국 방송사의 화면을 캡처한 것이다.

그런데 가사를 번역하는 대신 화면 하단에 ‘SINGING IN KOREAN(한국어로 노래하는 중)’이란 자막을 넣었다.

싸이는 최근 자신의 트위터에 이 사진을 올리고 ‘가장 스마트한 자막(Smart Caption goin on with my Lyrics)’이라고 쓰기도 했다.

온라인 중앙일보