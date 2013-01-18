[인사] 중앙일보 정보사업단 外

◆중앙일보 정보사업단<승격>▶수석부장 차성진▶차장 이상훈▶과장 이상미 이재혁
◆안양시<4급>▶행정지원국 총무과 송종헌▶의회사무국장 민경호
◆구미시<4급>▶정책기획실장 엄상섭▶자치행정국장 유영명▶상하수도사업소장 강재용
◆광주 남구<4급 승진>▶보건소장 이윤지
◆경북지방우정청<4급 전보>▶포항우체국장 김재평
◆경북대<4급>▶기획조정과장 박주용▶산학협력과장 이선우▶IT대학 행정실장 정원수▶의학전문대학원·간호대학 합동행정실장 전병곤
◆성균관대▶인문사회과학캠퍼스 부총장 (겸) 스포츠단장 정규상▶자연과학캠퍼스 부총장 (겸) 산학협력단장 김현수▶일반대학원장 (겸) 유학대학장 이기동▶학부대학장 유홍준▶문과대학장 전광진▶법학전문대학원장 손기식▶사회과학대학장 김정탁▶경제대학장 이광석▶경영대학장 최종범▶자연과학대학장 손용근▶공과대학장 유지범▶약학대학장 정규혁▶생명공학대학장 박기문▶스포츠과학대학장 엄한주▶예술대학장 안상혁▶기획조정처장 송성진▶교무처장 조준모▶학생처장 박선규▶입학처장 김윤배▶총무처장 박성수▶국제처장 이석규▶정보통신처장 전재욱▶학술정보관장 고영만▶국정관리대학원장 이명석▶국가전략대학원장 염돈재▶언론정보대학원장 한은경▶디자인대학원장 송인호▶생활과학대학원장 최인수▶사회복지대학원장 김정우▶임상간호대학원장 조명숙▶동아시아학술원장 신승운▶삼성융합의과학원장 정명희▶성대신문사주간 김통원▶출판부장 박광민▶기숙사학사장 이정석