[인사] 국회도서관 外

◆국회도서관<1급>▶사무처 고인철(파견)<2급>▶정보실장 홍기철(파견복귀)▶정보실장 빈성림(전입)<2급 전출>▶입법조사처 문병철
◆기획재정부<과장급 전보>▶정책조정국 협동조합정책과장 강완구▶재정관리국 타당성심사과장 정덕영
◆농림수산식품부<3급 승진>▶장관비서관 부이사관 강철구<과장 승진>▶식량산업과장 윤광일▶농림수산검역검사본부 식물검역부 식물방제과장 조성근▶국립농산물품질관리원 시험연구소장 조병임▶농수산식품연수원 전문교육과장 박병규▶국립종자원 종자유통과장 박영근<과장급 전보>▶정책평가담당관 최명철▶소비안전정책과장 김기훈▶지도안전과장 임광희▶국립농산물품질관리원 품질검사과장 황인식▶국립농산물품질관리원 경남지원장 강귀순▶서해어업관리단장 김동욱
◆금융위원회<과장급>▶공적자금관리위원회 사무국 운용기획팀장 변제호
◆2015광주U대회 조직위<3급>▶정보통신부 대회정보팀장 최윤구▶홍보미디어부 뉴미디어팀장 안재술<4급>▶대회지원부 최혜경▶문화행사부 문진영▶마케팅국제업무부 선미정▶정보통신부 김성열▶시설부 박흥철
◆한국해양대▶세계해양발전전략연구소장 정영석▶해양벤처진흥센터 소장 윤용섭
◆아주경제<임용>▶중부취재본부장 이병국<전보>▶금융·증권에디터(부국장) 강갑수▶산업·IT에디터(부국장) 조영훈<승진>▶독자마케팅국 부국장 이용창▶마케팅2팀 부장 박현준