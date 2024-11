66번째 생일 깜짝 컴백한 데이비드 보위

SNS·디지털 시대에 맞는 깜짝 컴백으로 화제를 모은 수퍼스타 데이비드 보위. [사진 소니뮤직]

거장의 깜짝 컴백이 연초 세계 팝계에 화제가 되고 있다. 10년 만에 새 앨범을 발표한 영국의 수퍼스타 데이비드 보위다. 보위는 자신의 66번째인 생일인 지난 8일(현지시간) 아이튠즈를 통해 신곡 ‘웨어 아 위 나우?(where are we now)’를 전격 발표했다. 홈페이지·트위터에서 신곡과 새 앨범 발표 소식을 알렸다. 30번째 정규앨범인 새 앨범 ‘더 넥스트 데이(the next day)’는 3월 발매된다. 2년여 앨범 준비과정을 거쳤으나 철통 같은 보안으로, 예상치 못한 컴백 소식에 팬들의 반응이 더욱 뜨거웠다.

보위의 힘은 여전히 통했다.

전세계 119개국에서 ‘웨어 아 위 나우?’ 음원이 발표됐고, 음원 공개 몇 시간 만에 영국 아이튠즈 싱글 차트 1위에 올랐다. 새 앨범도 예약판매 개시와 함께 27개국 아이튠즈 앨범 차트 1위를 기록했다.

글램록(패션과 퇴폐미를 강조한 록)의 창시자로 1970년대를 풍미한 보위는 그간 1억3000만장의 음반을 판매했고, 공연에서도 티켓 최다 판매기록을 수 차례 갈아치운 수퍼스타다. 음악뿐 아니라 미술·패션·연기·스타일 등에서 독창적인 세계를 구축한 문화 아이콘이다. 2004년 심장수술 후 외부 활동을 줄여왔고, 2006년 뉴욕 자선공연이 마지막 무대라 팬들의 기대감은 더욱 커지고 있다.

앨범 수록곡 중 가장 먼저 공개한 ‘웨어 아 위 나우’는 감성적인 멜로디에 보컬의 호소력이 돋보인다. 보위의 전담 프로듀서인 토니 비스콘티가 함께했다. 세계적인 비디오 아티스트 토니 오슬러가 작업한 뮤직비디오도 인상적이다. 앨범 발매를 기념하는 투어 공연의 성사 여부는 미지수다. ‘웨어 아 위 나우?’의 음원은 국내에서 10일 공개됐다.