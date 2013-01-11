[인사] 교육과학기술부 外

◆교육과학기술부<승진 및 전출>▶인재정책실장 전담직무대리 김영철▶대학지원실 김태영▶강원대 박종달▶전남대 노창균▶경북대 김창우▶군산대(경찰대 파견) 조대훈▶강릉원주대 조경운▶한국교원대 이종성▶교육기반통계국 박성국▶교육과학기술부(육아휴직) 이양주▶강원대 유근용▶경북대 김천일▶금오공과대 윤복규▶전남대 송태영▶한국교원대 김용달▶대전광역시교육청 이순흠 이일준▶대구광역시교육청 금문섭▶경기도교육청 최인성▶전북대 남재익▶경상대 이문영▶대학지원실 한신애▶연구개발정책실 박민호
◆산림청<신규채용>▶국립산림과학원장 윤영균
◆대구시 선관위<4급전보>▶관리과장 임정열▶지도과장 최호길▶홍보과장 김덕진▶서구선관위 사무국장 최정돈▶수성구선관위 〃 은종태▶달서구선관위 〃 이원규▶달성군선관위 〃 김지탁
◆광주시 선관위<3급 전보>▶관리과장 서인덕
◆인천시▶인천대 사무처장 문경복▶건설교통국장 최현모▶소통협력관 이응복▶특별사법경찰과장 이형균▶인천발전연구원 임인식
◆서산시<4급 전보>▶자치행정국장 김영수▶주민지원국장 윤병상<4급 승진>▶의회사무국장 유병욱
◆창원시<4급 승진>▶경제국 일자리창출과장 배승수▶건설교통국 재난안전과장 전상종
◆서천군<4급 승진>▶사회복지과 허임▶보건소 김재연
◆서울대▶간호대학장 박현애