첫 공립 국제학교 KIS 제주캠퍼스

KIS제주캠퍼스 학생들은 학업 외에도 다양한 활동을 통해 리더십과 인성 교육을 받고 있다. [사진 KIS제주]

2011년 제주 영어교육특구에 국제학교가 들어서면서 외국 유학을 하지 않아도 국내에서 미국·영국·캐나다 등의 선진 교육과정을 배울 수 있는 길이 열렸다. 정부와 제주시는 국외 유학과 연수 비용으로 매년 5조원 이상이 외국으로 빠져나가자 그 수요를 국내에서 흡수하기 위해 2005년 제주도 서귀포시에 영어교육특구를 조성했다. 첫 공립 국제학교인 KIS제주캠퍼스는 2011년 개교해 현재 1~9학년 420여 명이 재학 중이다. 수업은 미국 정규 교육과정에 맞춰 진행된다.

AERO 커리큘럼, 소그룹 중심 실험·실습 진행

KIS제주는 지난 12년간 하버드·프린스턴·스탠퍼드·펜실베이니아대를 포함해 미국 주요 대학에 학생을 진학시켜 온 KIS판교캠퍼스의 자매학교다. KIS판교의 2011·2012학년도 졸업생의 SAT 평균점수는 2033점(미국 내 평균 1500점)이며, 미국대학평가 40위권 이내 대학 합격률이 60%에 달한다. 신뢰의 기반이 있다는 이야기다.

KIS제주 교사의 40%이상이 석·박사 이상 학력 소지자로 미국 보딩스쿨이나 전 세계 국제학교에 재직한 경험이 있다. 실력과 경험을 갖추었다는 의미다. 이들은 미국서부연합회(WASC·Western Association of Schools and Colleges)의 인증에 따라 미국 정규 교육과정을 가르친다. 정규 수업은 미국 정부가 해외 국제학교를 위해 개발한 AERO(American Education Reaches Out) 커리큘럼을 도입해 소그룹 중심의 실험·실습 위주로 진행된다. 1~4학년은 아이패드, 5학년 이상의 학생들은 매킨토시 기반의 노트북으로 수업을 받는다. 다양한 매체로 학습 방법을 습득함으로써 방과 후에도 노트북 등을 활용해 교사와 1대 1로 문답을 주고받게 된다.

‘Advisory’ 프로그램도 이 학교의 자랑거리다. 담당 교사 1명과 학생 10여 명이 Advisory 그룹 공동체를 구성해 사회성·인성 발달, 진로 설정을 위한 상담, 학업 능력 향상을 위한 다양한 프로젝트를 운영한다. 이와 함께 음악·체육·미술·토론·리더십·드라마·미디어 등 40여 가지 특별활동이 운영돼 학생들은 학기당 최소 두 가지에 참여할 수 있다. 권용우(17·9학년)군은 “정기적으로 다른 국제학교와의 스포츠 경기에 참여할 수 있어 즐겁게 체육활동을 할 수 있다”며 “진로 계획과 다양한 아이디어에 대해 구체적이고 세심한 지도를 받을 수 있는 것이 장점”이라고 말했다.

학생들의 학업능력 향상과 정서 함양, 올바른 인격 형성을 위한 ‘Service Leading(봉사활동)’ 프로그램도 운영하고 있다. 학생들은 태국·캄보디아·중국 등에서 집짓기, 보육원 교육, 벽화 그리기 등의 봉사활동을 한다. 제주도 내 양로원·보육원 등을 방문해 봉사활동을 하기도 한다. 데이비드 스완슨(David Swanson) 중고등 교감은 “학생들의 지성과 인성, 리더십이 균형 있게 발달할 수 있도록 커리큘럼이 구성돼 있다”며 “다양한 활동과 경험을 통해 경쟁력과 실력을 갖춘 글로벌 리더로 성장하게 된다”고 말했다.

해외 대학 목표로 진학 프로그램 도입

KIS제주는 2014년 완공을 목표로 고등학교 건물을 설립할 계획이다. 4개 학년 20명씩 총 480명을 수용할 수 있는 규모로 국제공인규격에 따른 축구장·야구장·대강당 등 최신식 시설로 설계될 예정이다. KIS High School은 해외 유수 대학 진학을 목표로 체계적인 커리큘럼과 대학 진학 프로그램을 도입하게 된다. 학생들은 대학 진학 준비 프로그램으로 대학과목선이수제(AP·Advanced Placement) 과정을 이수하게 되는데 이를 통해 대다수 해외 대학 진학에 가산점을 받을 수 있다. 대학 진학 전문 상담사를 배치해 10학년부터 학생의 능력과 재능에 맞는 대학 진학 전략을 세우도록 전문적 상담도 제공할 계획이다.

4학년 이상의 학생들은 24시간 영어를 사용할 수 있는 기숙사를 이용할 수 있는 것도 이 학교만의 자랑거리. 기숙사에서는 학년별로 영어·수학 등 주요 과목의 보충수업을 진행해 정규수업에서 부족하거나 어려웠던 부분을 보충할 수 있다. 학업 이외에 제주의 자연 환경을 활용한 수영·골프·승마·스쿠버다이빙 등의 스포츠 활동, 악기 레슨 등으로 자기 계발을 할 수 있다. 10년 이상의 청소년 상담 경험이 있는 상담교사가 기숙사 생활의 적응과 인격 형성, 교우 관계를 위한 조력자가 된다.

KIS제주캠퍼스 2013·2014학년도 신입생 모집

KIS제주캠퍼스가 2013·2014학년도 1~10학년 신입생을 모집 중이다. 결원 충원을 위한 2012·2013학년도 2학기 신입생 수시 모집도 진행한다. 입학설명회는 부산(1월 18일)·서울(1월 19일)·경기(1월 20일)·제주(1월 21일)에서 진행되며, 온라인으로 신청을 하면 된다. 자세한 사항은 KIS제주캠퍼스 홈페이지(www.kis.ac)와 입학상담실(064-741-0509)에서 확인할 수 있다.