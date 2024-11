클로즈업의 힘! 감동의 블랙홀로

영화 ‘레 미제라블’의 300만 관객 돌파가 눈앞이다. 프랑스의 비평가 프랑수아 트뤼포는 “어떤 영화가 성공을 거둔다면 그것은 우선 사회학적 사건이 된다”고 말했다. 일정 수의 관객이 한 영화에 대해 전폭적지지를 보낸다면 거기엔 이유가 있다. 뿐이랴. 영화의 흥행에 힘입어 무려 다섯 권에 달하는 번역서들은 출간 한 달 만에 15만 부 가까이 팔려 나가고 있다(민음사+펭귄). 동명의 뮤지컬은 인기리에 전국 순회 공연 중이다. 가히 ‘레 미제라블’ 현상이다.

영화 ‘레 미제라블’의 한국 흥행은 여러 가지 점에서 예상을 뛰어넘는다. 우선 뮤비컬이라는 점에서 그렇다. 이 영화는 우리에게 익숙했던 뮤지컬 영화와는 다르다. 모든 대사는 음악에 덧입혀 있다. 그러다 보니 약간은 판소리 같기도 하고 어색한 부분도 있다. 유명 뮤지컬 영화 ‘그리스’나 ‘시카고’의 경우 대사와 노래가 나뉘어 있었다는 것과는 확연히 다르다.

두 번째 놀라운 점은 러닝 타임이 장장 158분에 이른다는 사실이다. 최근 많은 할리우드 영화의 러닝 타임이 길어졌다고 해도 이는 좀 특별하다. 물론 원작을 염두에 둔다면 두 시간 반은 터무니없이 짧다. 번역된 책으로 다섯 권이나 되는, 원고지 7000장 분량의 대서사시를 158분으로 압축한다는 것은 많은 이야기가 대부분 생략된다는 의미이기도 하다. 고전 문학 작품을 영화화하는 데 있어 가장 오래된 난제라고도 할 수 있다. 『안나 카레니나』와 같은 작품의 영화화에 대해 성공작이라고 딱히 꼽을 만한 작품이 드문 이유이기도 하다.

다시 처음으로 돌아가 보자면 예상을 뒤엎고 ‘레 미제라블’은 흥행에 성공했다. 더욱 관심을 끄는 것은 이 성공이 일종의 사회적 담론으로 이미 확장됐다는 사실이다. 언론은 앞다투어 ‘레 미제라블’의 성공 요인을 분석했고 대선이라는 한국의 정치적 상황과 연결시켜 그 의미를 파악하기도 했다. 그렇다면 과연 영화 ‘레 미제라블’의 사회적 의미와 흥행의 이유 그리고 그 가치는 무엇일까?

방대한 원작을 158분에 섭렵할 기회

가장 먼저 짚을 점은 ‘레 미제라블’의 브랜드 가치다. 대개의 사람들은 원작을 읽지 않았다. 하지만 대부분 ‘레 미제라블’을 알고 있기는 하다. 심지어 많은 사람은 이를 거리나 사람 이름처럼 고유명사로 알기도 했다. 영어로 번역하자면 ‘더 미저러블(The Miserable)’, 즉 비참한 사람들이라는 의미다.

대부분의 사람은 ‘장 발장’으로 기억한다. 물론 이 작품에서 가장 중요한 인물 중 한 사람은 장발장임에 분명하다. 하지만 막상 소설을 읽다 보면 1권 154쪽에 가서야 장 발장이라는 이름을 처음 발견하게 된다(민음사판). 장 발장이 빵을 훔치는 것으로 시작되는 『레 미제라블』은 원작이 아니라 아동·청소년용 각색된 축약본의 도입부다. 그럼에도 우리는 대개 『레 미제라블』이 장 발장이 빵을 훔치는 데서 시작하는 것으로 알고 있다.

우리가 알고 있고, 통독하긴 어렵지만 반드시 필요한 교양서로서의 고전이라는 브랜드 가치가 있기에 ‘레 미제라블’은 일단 선택된다. 다섯 권이 넘는 방대한 분량의 명작을 두 시간 반에 섭렵한다는 것은 굉장한 기회라고 할 수 있다. 명작의 전모를 용이하게 확인할 수 있다는 것은 관람 가치가 있다고 믿게 만든다.

소박하지만 소중한 걸 빼앗는 세상 모순

대개의 관객들 기억 속 ‘레 미제라블’은 참회와 용서의 계몽적 드라마다. 은그릇을 훔친 장 발장을 용서한 미리엘 주교의 이야기 말이다. 틀린 것은 아니지만 사실 이 이야기는 극히 일부에 불과하다.

이 작품 속엔 미리엘처럼 훌륭한 인물보다 이기적이고 치사하며 난폭한 인물들이 훨씬 더 많이 등장한다. 왜 제목이 ‘비참한 사람들’이겠는가. 장 발장 역시 비참한 사람들 중 하나다.

의외로 소설 『레 미제라블』 1부의 제목은 ‘팡틴’이다. 가장 비참한 여인. 비참한 사람들의 대명사이자 그 지독한 삶의 상징, 그가 바로 팡틴이다. 장 발장의 삶은 팡틴에 비하자면 무척 다행스럽다고 말할 수 있을 정도다. 많은 관객이 영화에서 목격한 것 역시 마찬가지다. 장 발장의 모험담으로 알고 있던 이 드라마에서 가장 강렬하게 다가오는 에피소드는 바로 앤 해서웨이가 역할을 맡은 팡틴의 인생역정이다. 그녀는 아무런 잘못 없이 일자리를 잃고 어금니(원작에선 앞니)를 뺏기며 머리카락을 잃고 몸도 버린다. 단지 딸아이 코제트의 병을 낫게 하고 그녀와 함께 살고자 하는 것 외에 아무것도 바라는 것 없는 이 가련한 여인은 무심과 냉대 속에 죽어 간다.

과연 누가 팡틴이 가진 소박하고 소중한 것들을 앗아가는가? 영화는 그것이 바로 불평등한 법과 부조리한 사회의 원리라고 말한다. 사회와 제도는 비참한 자들이 아닌 그렇지 않은 자들 편에서 운용된다. 그리고 그것을 질서라고 부른다.

무엇보다 영화는 이러한 사실을 매우 감성적으로 호소한다. 뮤지컬이기 때문이다. 뮤지컬은 서사를 꼼꼼히 설명하는 게 아니라 노래라는 정서적 수단을 통해 제시한다. 노래 가사는 단순하지만 극악한 상황 속에서 내뿜는 절규는 백 마디 대사 이상의 정서적 공감을 가져온다. 몰입과 공감 속에 팡틴의 불행은 관객의 정서적 뇌관 깊숙한 곳까지 건드린다.

팡틴의 무참한 죽음을 불공평하다고 여기고 있을 때 이야기는 혁명의 꿈으로 이어지고, 옳은 것은 과연 무엇인가라는 질문과 함께 혁명의 열기가 무르익어 간다. 말하자면 관객들은 장발장의 교훈이 아닌 사회라고 부르는 이 장벽의 엄혹함을 영화 속에서 발견한다. 장발장은 우리를 그 격동의 현장으로 안내하는 길잡이라고 할 수 있다. 장 발장이라는 익숙한 안내자를 통해 우리는 프랑스의 격동기로 안내되고, 그 안에서 아직도 변하지 않는 사회적 모순과 만난다. 아동용으로 알고 있었던 ‘레 미제라블’의 진면목을 만나게 되는 것이다.

정치적 메시지를 정서적 공감으로 변환

사실 원작 소설을 읽다 보면 이게 논설문인지 소설인지 헷갈린다. 빅토르 위고는 “진보의 난폭함을 혁명이라 부르오. 혁명이 끝나면 사람들은 인정하오. 인류는 곤욕을 치렀으나 진보했음을” 같은 대사들을 인물을 통해 설파한다. 정치서라고 말해도 될 정도로 정치적 견해와 믿음이 직설적으로 표현되어 있다. 미리엘 주교를 비롯한 모든 인물들은 빅토르 위고의 대변인 역할을 해낸다. 장발장의 과거는 고작 한두 페이지의 사건으로 압축되어 있을 정도다.

영화의 성공 요인 중 하나는 바로 시대적 흐름을 반영한 각색이라고 할 수 있다. 영화는 노예와 다를 바 없는 삶을 살아가는 장 발장으로부터 시작된다. 전문 뮤지컬 배우가 아닌 영화배우들이 직접 노래를 부른다는 점도 이채롭다.

물론 모든 배우들의 노래가 훌륭하지는 않다. 뮤지컬 배우 경력이 있는 휴 잭맨이나 앤 해서웨이는 뿌듯한 감동을 주지만 러셀 크로나 아만다 사이프리드의 노래는 몰입에 방해가 될 정도다.

하지만 클로즈업된 얼굴과 그 감정을 통해 관객들은 스크린에 가득 찬 그 열기에 직접 접속한다. 뮤지컬이 아무리 훌륭한 배우들의 노래로 채워진다 해도 얼굴 표정 하나하나를 관객에 제시할 수 없는 한계를 영화적으로 재해석해 낸 것이다.

영화의 마지막 두 장면, 장 발장의 죽음과 바리케이드에서 부르는 합창이 감동을 전해줄 수 있는 가장 중요한 요인도 바로 여기에 있다. 영화 ‘레 미제라블’은 현란한 영화적 기술을 버리고 클로즈업이라는 오래 묵은 방식으로 감정을 건드린다.

?Do You Hear The People Sing?’에서 ‘You’는 결국 관객이다. 영화는 관객에게 소설『레 미제라블』이 설파하려던 정치적 메시지를 정서적 공감으로 변환하는 데 성공했다. 사람들은 이성적으로 동조하기도 하지만 정서적으로 감염될 때 훨씬 더 크게 공명한다. 혁명의 당위성이 아닌 혁명의 낭만성이 관객을 움직인 셈이다. 결국 감동은 뜨거운 몰입에서 비롯되는 것이다. 영화 ‘레 미제라블’은 이를 잘 보여주었다.

글 강유정 문학·영화평론가/고려대 연구교수, 사진 전호성 작가, 촬영 협조 신라호텔