정보통신기술(ICT) 전담부처 신설 찬반 논란

송희준 ICT대연합 운영위원장(이화여대 교수), 방석호 전 정보통신정책연구원장(홍익대 교수), 최창현 전 한국조직학회장(관동대 교수)

펄펄 뛰는 축구 같은 ICT 과기부 안에 들어가면 죽어

찬성 송희준 ICT대연합 운영위원장(이화여대 교수)

-ICT 전담부서가 왜 필요한가. “삼성전자나 LG전자에서 기기는 잘만든다. 하지만 그 안에 들어가는 소프트웨어(SW)와 디지털 콘텐트는 완전히 시장 실패 상황이다. 컨트롤 타워 부재 탓이다. 스마트폰에서 승승장구하는 삼성전자의 영업이익률이 애플의 3분의 1 수준이다. SW·콘텐트에서 밀리기 때문이다. 나중엔 필요 없게 되더라도 지금은 정부의 진흥 역할이 필요하다. 유엔이나 국제전기통신연합(ITU)이 평가한 바에 따르면 ICT 국가 경쟁력이 좋아진 부분도 있지만 전반적으로는 추락했다. 이명박 정부에서 유엔 전자정부 분야는 1위이지만, 이건 김대중·노무현 정부 때 했던 게 성과를 낸 것이다. 지금 우리나라에 제대로된 IT 전문가도 없다. 고용 없는 성장시대에 SW·콘텐트 분야는 일자리를 많이 낳는 곳이다.”

-지금의 방송통신위원회 형태로는 안 되나.

“방통위는 미 연방통신위(FCC)를 모델로 한 것인데, 지난 5년간 제대로 작동하지 못했다. 위원회는 다양성·합의성을 전제로 하는 점진적 의사결정체계다. ICT는 신속한 의사결정이 필요하다. 1년6개월마다 가격 대비 성능이 네 배씩 향상되고 새로운 애플리케이션이 속속 나온다. 이에 따른 시장 쏠림 현상이 심각하다. 이런 ICT 업무를 비(非)전문가인 위원들에게 일일이 설득시키면서 추진하기 힘들다. 위원회가 필요한 곳이 있다. 규제 부분이다. 이해관계가 첨예하게 대립하거나 여러 이익을 고루 반영해야 하기 때문이다.”

-그럼 지금 방통위는 어떻게 해야하나. 전담부처 명칭은

“방통위는 기능을 최소화하고 진흥기능을 빼야 한다. 거기서 빠진 기능에다 지식경제부로 간 과거의 ICT 기능 등을 합쳐 새 부처를 만드는 게 필요하다. 명칭은 ‘정보매체부’가 어떤가 싶다. 새 부처에선 소프트웨어, 방송콘텐트 기능을 강화해야 한다. 장관 자리엔 일 잘하고 똑똑한 소프트웨어 전문가를 앉혔으면 좋겠다.”

-미래창조과학부가 생기는데, ICT 전담 조직이 그 안에 들어가는 것은 어떤가.

“안 된다. 예전 과학기술부와 다름없다. 과학이 마라톤 달리기라면 ICT는 순간순간 펄펄 뛰어야 하는 축구 경기다. 성격이 다르다. ICT가 과기부 안에 들어가면 죽는다. 마치 현재의 교과부에 과학기술이 들어간 뒤 죽었다는 얘기가 나온 것처럼….”

-콘텐트는 문화관광부로 가는 게 맞지 않나.

“콘텐트에 문화콘텐트만 있는 게 아니다. 교육·보건·건강 모두 중요한 콘텐트다. 우리나라 콘텐트 시장에서 디지털 콘텐트는 17%에 불과하다. 좋은 디지털 콘텐트가 더 많이 나와야 한다. 콘텐트는 물론 문화부 영역이다. 그 가운데 디지털화해서 세계 시장에 내보내는 것은 IT를 잘 아는 사람이 하는 게 낫다.”

-문화 쪽에서 기술을 배우거나 기술자를 고용하면 안 되나.

“우리 풍토에서 쉽지 않다. 기술변화 속도가 빠르기 때문에 기술을 주도하는 사람이 할 수밖에 없다. 애플의 스티브 잡스는 인문학·예술학을 강조했다. 여기에 기술·수학·정보통신을 융합한 게 애플이 만든 생태계다.”

-IT 전담부처 있는 사례가 몇 나라 없지 않느냐.

“미국엔 에너지부가 있는데, 우리는 왜 에너지부가 없나. 외국에 없으니 우리도 없어야 한다는 건 말이 안된다. 필요하면 만드는 것이다. 중국이 공업부와 신식화부(信息化部·우리의 정보통신부 해당)를 합쳐 공업·신식화부를 만들었지만 일대일로 합쳐 IT는 그대로 살아있다. 호주·핀란드도 IT부서가 독립돼 있다.”

정통부 부활 수준은 안 돼 제조업 마인드부터 바꿔야

조건부 찬성 방석호 전 정보통신정책연구원장(홍익대 교수)

-ICT 전담부처 설치를 둘러싼 논란이 일고 있다.

“기본적으론 전담 독립부처 설치가 필요하다. 현재 체제에는 문제가 있다. 하지만 보다 중요한 건 롤 데피니션(role definition), 무엇을 수행할 것인가다. 지금 논의는 ‘부처가 필요하다’ ‘아니다’처럼 외형에만 신경을 쓴다. 그렇게 만든 집 안에서 어떤 기능을 수행하고 어떤 사람이 들어가 살지에 대한 논의가 거의 없다. IT경쟁력이 문제라고 하면서 마치 부처만 만들면 다 해결된다는 듯한 모습이다.”

-ICT 전담부처가 없어 경쟁력이 떨어지고 성장동력 역할을 못한다는 주장이 있다.

“경쟁력이 떨어진 것 맞다. 그런데 과학 전담부처가 만들어지면 나로호 발사가 갑자기 성공하나. IT 전담부처가 만들어지면 구글·애플 같은 기업이 튀어나오느냐. 그건 아니다. 근본적인 문제가 무엇인지 먼저 봐야 한다. IT 경쟁력이 떨어진 것은 우리 IT가 예전의 제조업 인식에 갇혀있기 때문이다. 삼성전자·LG전자는 (정보통신기기) 제조에 관한 한 세계적 기업이다. 그런 시각에서 ‘우리 IT는 세계적 수준에 올랐다. 더 이상 전담 지원 부처가 필요 없다’고 본 것 이다. 더 큰 시장을 보지 못하고 성급하게 IT 성공 샴페인을 터뜨렸다. IT가 더 이상 확산하지도 못했는데 말이다.”

-더 큰 시장이란.

“서비스다. 각 산업의 IT화다. 교육·의료·관광 등에 IT를 접목시키고 새 일자리를 많이 만들어 내는 것이다. 문제는 각 부처가 국민건강 등 나름의 이유를 내세워 IT 확산에 적극적이지 않다는 것이다. 사실 IT 전담부처가 생긴다면 아주 강력한 부서가 돼야 한다. 한시적으로 큰 힘을 실어줘 각 분야에 IT 접목의 중심 역할을 하게 해야 한다. 요즘 논의는 옛날에 없어진 정통부를 부활시키자는 수준이다. 그래서는 제조업 중심의 체질이 바뀌지 않는다.”

-구체적으로 어떤 조직체계를 갖는 것이 좋은가.

“어떤 조직을 만드느냐보다 현재의 문제점이 무엇이고, 새로운 ICT전담부서가 어떤 기능을 하느냐에 대한 세밀한 논의가 더 필요하다. 전통 제조업의 일자리 창출로는 한계에 부딪혔다. 창조경제·지식경제 시대에 양질의 일자리를 만들어 낼 분야는 IT밖에 없다. 과거 마인드, 과거 제도를 바탕으로 새 부서를 만들면 안 된다. 정부와 민간이 파트너십으로 가는 조직이 돼야 한다. 규제 권한을 상당 부분 내려놓고 진흥에 힘쓰겠다는 자세가 필요하다. 다만 합의제 위원회 형태는 바람직하지 않다. 의사결정이 느리고 IT 변화 속도를 따라갈 수 없다. 의사결정 속도를 고려해도 전담부처가 필요하다.”

-전담부처가 ICT 생태계의 네 가지인 콘텐트·플랫폼·네트워크·디바이스(기기)를 다 하는 게 좋을까.

“갈라놓은 건 실패하지 않았나. 서로 합쳐 어떤 권한과 기능을 행사할지 신중한 검토가 필요하다. ICT전담부처를 만들면 규제만 더 생기는 것 아니냐고 우려하는 목소리가 있다는 것을 알아야 한다. 불필요한 규제를 걷어내는 데 힘써야 한다. 구글 어스로 다 볼 수 있는데 우리 지도를 해외에 반출하지 못하도록 한 법규정이 있다는 게 우습지 않나. 어떤 부처가 만들어지든 규제·진흥 기능은 분리돼야 한다.”

-콘텐트 육성은 문화부에서 더 잘 할 수 있는 것 아닌가

“우리가 아무리 좋은 콘텐트를 만들어도 구글·유튜브에 실을 수 없다면 한계가 있는 것 아니겠느냐. 콘텐트만 잘 만드는 것뿐 아니라 그걸 흘러다니게 하는 채널·네트워크도 중요하다.”

컨트롤타워보다 협업 타워 전담부처 두면 규제만 늘어

반대 최창현 전 한국조직학회장(관동대 교수)

-ICT 전담부처가 왜 필요 없나.

“김대중·노무현 정부 때 정보통신부는 상당히 긍정적인 역할을 했다. 당시 우리는 정보기술(IT) 발전의 1단계였다. 그때는 어느 정도 정부 육성 정책이 필요했다. 이명박 정부 들어 정통부를 해체한 덴 이유가 있다. 정보사회에서 IT는 교육·산업·과학기술을 비롯한 모든 분야에 필요하다. 그래서 나뉘어 간 것이다. IT는 환경기술(ET), 생명기술(BT), 나노기술(NT)과 같이 과학기술의 한 부분이다. 그렇다고 BT 전담부처, NT전담부처를 만들어야 하나. 아니다. 정통부 같은 부처를 만들면 규제가 따라온다. ICT 독립부처 부활은 행정편의주의 발상이다.”

-옛 정통부 기능이 지식경제부 등으로 갈라졌지만 제대로 신경 쓰지않아 경쟁력이 떨어졌다는 주장이 많다.

“ICT 발전 단계에는 정부 지원이 필요했고 컨트롤할 수 있었다. 지금 은 아니다. 민간의 IT 수준이 미적분이라면, 정부는 1차함수 수준이다. 컨트롤타워가 아니라 협업타워가 필요하다. IT 경쟁력이 떨어졌다는데 그렇지 않다. 유엔이 평가한 전자정부 준비지수는 2008년 6위, 2012년 1위다. ICT 전체 경쟁력 지수도2011년엔 1위를 했다.”

-그럼 현 체제가 좋다는 것인가.

“그건 아니다. 현재 상태론 안 된다. 방통위가 미 FCC를 모델로 했다지만 FCC는 규제기관이지 진흥기관이 아니다. 지금 방통위는 규제·진흥 둘 다 하는데 그래선 힘들다. 규제를 하던 예전의 방송위원회로 가야 한다. 진흥 기능은 떨어져 나와야한다.”

-독립부처가 아니라면 방통위서 떨어진 IT 기능은 어디로 가야 하나.

“업무 연관성 있는 부처로 보내는 등 몇 가지 방법이 있을 수 있다. 문화체육관광부와 합쳐지는 게 좋다고 본다. 무엇보다 콘텐트가 중요하기 때문이다. 부처명은 어디에 방점을 두느냐에 달라지겠지만 문화정보부 또는 정보문화부가 어떨까 싶다. 이 경우 체육과 관광은 외청으로 떼어야 IT와 합쳐진 문광부가 지나치게 비대해지는 걸 막을 수 있다. 독립부처를 주장하는 쪽에서는 CPND(콘텐트·플랫폼·네트워크·디바이스)를 다 하겠다는 것인데, 그렇게 할 수도 없고 해서도 안 된다. 지금은 모든 산업이 CPND의 가치사슬로 맞물려 나간다. 싸이는 세계적 플랫폼인 유튜브를 통해 글로벌파워를 발휘한다. 그 플랫폼은 초고속 인터넷으로 연결되고, 갤럭시 탭과 같은 고급 디바이스(기기)로 즐긴다. 우리나라의 경우 네트워크·디바이스는 되는데 콘텐트가 안 된다. 그 콘텐트를 하는 곳이 문광부다.”

-콘텐트를 문광부가 아니라 ICT전담부처가 다루는 게 좋다는 주장이 많다.

“아프리카 어느 나라에서 싸이 같은 부시맨이 나와 강남스타일 같은 노래를 불렀다고 하자. 아프리카는 네트워크도 부실하고, 플랫폼도 없고, 디바디스도 형편없다. 그런데 그 부시맨이 한국이나 미국에서 노래를 불러 세계적으로 히트했다면 그게 한국 노랜가, 미국 노랜가. 아프리카 노래다. 콘텐트가 중심이라는 거다. 물론 ICT 전담부처에서 CPND를 모두 가져가고, 문광부에서 콘텐트를 다 가져가자는 건 아니다. 조정할 필요가 있는 건 조정해야 한다.”

-융·복합을 제대로 하려면 전담부처를 한곳에 모아놓는 게 좋지 않나.

“학문이나 산업이나 모든 게 융·복합하는 시대다. 그걸 잘할 수 있는 거버넌스(지배구조)가 필요하다. 우린 거버넌스 하면 정부 부처만 생각하는데, 그게 아니다. 정부·시장·비정부기구(NGO)가 서로 협업해 나라 전체가 잘 관리되도록 하는 것이다. 정부 부처 하나로 되는 게 아니다.”