[인사] 코리아중앙데일리 경제산업부장 허귀식 外

◆코리아중앙데일리
[보임]▶경제산업부장 허귀식
[승격]▶차장 이호정 한병욱
◆보건복지부[책임운영기관장 임명]▶국립서울병원장 하규섭▶국립공주병원장 이영문
◆고용노동부[과장급 전보]▶노동정책실 제조산재예방과장 김규석▶〃노사협력정책과장 김영미▶서울지방고용노동청 서울고용센터소장 오복수▶〃 서울강남지청장 황병룡▶〃 서울남부지청장 임승순▶중부지방고용노동청 인천북부지청장 김명철▶〃 고양지청장 김정호▶〃 평택지청장 박광일▶〃 강릉지청장 박윤기▶〃 원주지청장 권구형▶부산지방고용노동청 통영지청장 김수곤▶대전지방고용노동청 천안지청장 주평식▶중앙노동위원회 조정과장 홍전표▶〃 법무지원과장 윤수경
◆방위사업청[과장급 전보]▶정보화기획담당관 최두봉▶방산정책과장 손현영▶표준기획과장 서형진▶조기경보통제기사업팀장 이희성▶전차장갑차사업팀장 장응순▶탄약사업팀장 이철원▶지휘통제감시정찰계약팀장 김홍규▶급식유류계약팀장 강영현[과장급 교육파견]▶통일교육원 한경수▶국방대학교 윤여철
◆원주시[4급 승진]▶지식경제과 서광호▶주민지원과 이명우▶건설과 윤주섭
◆안성시[4급 승진]▶행정복지국장 김귀영▶산업경제국장 김상만
◆제천시[4급 승진]▶전략사업단장 김흥래▶자치행정과 함영득
◆포항시[4급]▶남구청장 방진모▶북구청장 서진국▶전략사업추진본부장 최규석▶자치행정국장 장종두▶의회사무국장 한일도▶남구보건소장 서호승▶북구보건소장 박혜경▶건설환경사업소장 이재열
◆경주시▶경제산업국장 권성택▶시민생활국장 최상운
◆영동군[4급 전보]▶기획감사실장 정성식[4급 승진]▶주민복지과장 정춘택
◆신안군[4급 승진]▶압해읍장 장용구
◆함양군[4급 승진]▶주민생활지원실장 공태정[4급 전보]기획감사실장 구영복
◆서울 동대문구[4급 승진]▶기획재정국장 홍종선
◆서울 동작구[4급 승진]▶도시관리국장 박기서[4급 전보]▶건설교통국장 김형선
◆서울 금천구[3급 전보]▶부구청장 박문규
◆대구 서구[4급 승진]▶의회사무국장 주상호
◆대전 서구[4급 승진]▶의회사무국장 이규성
◆서울대[3급 승진]▶총장실장 김병오▶학생지원과장 김상범▶시설지원과장 민병곤[4급 승진]▶교무처 김기철▶학생처 정기현▶총무과장 윤화식▶그린바이오과학기술연구원 행정실장 이병근
◆서울대병원▶약제부장 김향숙▶조제과장 한현주▶서울특별시보라매병원 약제부장 이용화
◆부산대▶행정대학원장 강재호
◆순천향대▶교학부총장 김홍진▶경영부총장 김승우▶산학협력부총장 김정식▶교무처장 송병국▶입학처장 조정기▶기획처장 김국원▶학생처장 이영상▶진로개발처장 김기덕▶산학협력단장 김학민▶국제교육교류처장 유병욱▶대외협력실장 원종원
◆목원대▶관리처장 겸 대덕과학문화센터장 윤병호▶법인국장 겸 기획예산처 예산담당 부처장 황천수▶발전협력실장 임전수
◆가천대▶경영대학장 윤태화▶경영대학원장 겸 경상대학장 이한주▶건축대학장 이창수▶바이오나노대학장 박찬웅
◆청주대▶부총장 황신모▶입학처장 홍상표▶학생처장 김경식▶예술대학장 정화순▶대학원장 한천구▶교수학습개발실장 최미나▶학생취업지원실장 정진주▶전산정보원장 김남수▶평생교육원장 정상수▶산학협력단장 김광호▶창업보육센터장 손상희▶정보통신연구센터장 김희석▶중소기업산학협력센터장 곽세영
◆한국기술교육대▶취업클리닉센터장 이승구▶감사실장 김주엽
◆대원대▶도서관장 임재동▶제약식품기술연구소장 조순현
◆대학산업기술지원단(UNITEF)▶단장 김민수
◆스포츠서울▶대표이사회장 김광래▶광고국장(이사) 이성일▶비서실장(〃) 최원협▶대외협력실장(〃) 김진우▶신사업(이사대우) 김선홍▶사업단(〃) 강영기 김한석 이광희 홍헌표▶ 편집국장 이영규▶편집국 부국장 성정은 류재규▶〃 체육1부장 위원석▶〃 체육2부장 이환범▶〃 연예부장 김용습▶광고국 부국장 최성혁▶뉴미디어국장 박시정▶전략기획실장(부국장급) 김성배▶콘텐츠혁신부장(〃)조병모▶전략부장 남태우▶대외협력실 기획부장 채승룡▶독자서비스국장 황범태▶유통사업부장 정태무
◆뉴시스[승진]▶논설실장 겸 정보사업본부장(이사) 황석순▶편집국장 박민수[전보]▶산업부장(부국장) 김형기▶경제부장 김재홍
◆한국과학기술연구원(KIST)[승진 및 전보]▶경영기획실장 최치호▶경영관리실장 강구인▶기본사업운영팀장 이태호▶수탁사업운영팀장 전정훈▶연구성과관리팀장 김용관▶글로벌협력팀장 이돈재▶학연운영팀장 문영호▶기획예산팀장 염기홍▶문화경영팀장 이삼규▶정보통신팀장 최연호▶융합정책팀장 김현우▶뇌과학연구소 운영기획팀장 류동구▶의공학연구소 운영기획팀장 최종상
◆한국예탁결제원[부장 전보]▶펀드시장지원부장(겸직) 이경성▶조사개발부장 박철영▶해외증시지원단장 노기훈
◆한국문학번역원▶기획사업본부장 김윤진▶번역출판본부장 권세훈▶교육정보본부장 고영일
◆한국가스안전공사[1급 승진]▶기준처장 허영택▶장치진단처장 김광용▶부산지역본부장 안완식▶충북지역본부장 오병생▶전북지역본부장 윤시중▶제주지역본부장 양해명[2급 승진]▶비서실장 이주성▶전략감사부장 고영규▶기획예산부장 우영철▶인사부장 김병주▶연료가스기준부장 곽채식▶강원지역본부 검사1부장 이영욱[3급 승진]▶정보관리부장 변용철▶안전지원부장 이헌목▶교육운영부장 김경주▶광주전남지역본부 검사2부장 고형정▶경남지역본부 검사2부장 윤영기▶서울남부지사 검사2부장 서창주▶충남북부지사 석유화학부장 정상용▶전남동부지사 검사부장 김응호▶경북동부지사 검사부장 이종대▶경남서부지사 검사2부장 정영모[전보]▶가스안전교육원장 김문택▶가스안전연구원장 권정락▶공정진단처장 윤석정▶해외사업지원처장 박장식▶대전충남지역본부장 이상근▶사고점검처장 이두원▶서울서부지사장 정해덕▶전남서부〃 김만수▶강원영동〃 오복현▶노무복지부장 손을식▶고객지원부장 윤탁영▶고압가스부장 김홍철▶사고조사부장 이제관▶연소기기부장 최정득▶공정진단2부장 정무철▶시스템인증부장 엄석화▶시스템연구부장 김병덕▶장치연구부장 조영도▶서울지역본부 교육홍보부장 이인범▶〃 검사2부장 원유현▶대구경북지역본부 도시가스부장 김용완▶인천지역본부 검사2부장 정성길▶울산지역본부 석유화학부장 신동호▶경기지역본부 검사1부장 안철홍▶강원지역본부 검사2부장 양윤영▶충북지역본부 검사1부장 김형석▶〃 검사2부장 한규호▶경남지역본부 검사1부장 유방현▶서울서부지사 〃 유광수▶서울남부지사 〃 문재석▶경남서부지사 〃 김희수
◆제주관광공사▶기획전략처장 문성환▶마케팅사업처장 문경호▶관광연구소장 겸 융복합사업단 처장 오창현▶면세사업처장 강봉석▶경쟁력강화처장 양필수
◆한국광해관리공단[실장급 보직]▶감사실장 백승권▶운영지원실장 김선규▶토양산림실장 김규원▶수질지반실장 이상창▶광해부담금실장 박종선
◆한국방사성폐기물관리공단[승진]▶전략기술본부장 최병일▶건설본부장 정명섭▶운영본부장 김헌▶대외협력단장 이철호[전보]▶경영관리본부장 김덕호
◆전자부품연구원[본부장 승진]▶정보통신미디어연구본부장 윤명현
◆한국에너지기술연구원▶안전관리실장 민경우▶녹색건축센터장 장철용▶운영관리과장 장우진▶산업기술협력센터장 윤기동
◆한국과학기술단체총연합회[승진 및 전보]▶학술진흥본부장 오승원(과학확산실장 겸)▶과학기술나눔공동체 사무국장 권광인▶정책연구소 전문위원 윤호식
◆한국생산성본부[본부장 승진]▶미래경영컨설팅본부장 김익균▶인적자본개발본부장 최태영[센터장·팀장·원장 승진]▶생산성정책센터장 이근희▶생산성인증센터장 이진환▶경영역량혁신센터장 장영준▶자격관리센터장 임미정▶전략홍보팀장 김동춘▶경영감사팀장 장윤석▶연수원장 이용길[소장·본부장 전보]▶ 생산성연구소장 황인호▶가치창조 L&P사업본부장 최규용[센터장·지역본부장 전보]▶직무역량혁신센터장 이기영▶해외연수팀장 한상룡▶취업&전직지원센터장 한상대▶부산울산경남지역본부장 박수철
◆한국농어촌공사 충남지역본부[지사장]▶공주 박남종▶보령 이은성▶서산·태안 김광영▶논산 박성철▶서천 김대원▶청양 전중수▶당진 홍성범
◆한국농어촌공사 충북지역본부▶[전보]▶청원지사장 조성우▶옥천·영동〃 박성구▶괴산〃 설순국▶진천〃 전만우▶충주·제천·단양〃 정용희
◆대한축구협회[국장]▶사업국 이해두▶경기1국 김진항▶경기2국 김정훈▶심판국 장연환▶홍보국 이원재▶행정지원국 송기룡[부장]▶기술교육국 전한진▶경기2국 곽태호