[팝업] 새해부터 경복궁은 Gyeongbokgung Palace로 표기

외국인 친구와 함께 서울 경복궁(景福宮)에 갔다. 경복궁을 영어로 어떻게 소개할까. ‘Gyeongbokgung’, 아니면 ‘Gyeongbok Palace’. 국왕의 즉위식 등이 열린 근정전(勤政殿) 앞에 섰다. 근정전은 ‘Geunjeongjeon’일까. 혹은 한자의 뜻을 살려 ‘Hall of Diligent Rule’ 등으로 옮기는 게 좋을까.

개인마다, 기관마다 제각각이었던 문화재 및 명소의 영문표기 원칙이 확정됐다. 문화재청은 ‘문화재 명칭 영문표기 기준’을 행정규칙으로 정해 새해부터 적용하기로 했다.

기준에 의하면 건조물과 유적은 문화재 이름 전체를 고유명사로 보고 전부 발음 나는 대로 영어로 표기하되, 그 의미도 살리기 위해 보통명사 접미어를 덧붙이기로 했다.

예를 들어 경복궁은 ‘Gyeongbokgung Palace(경복궁 팰리스)’, 북한산은 ‘Bukhansan Mountain(북한산 마운틴)’으로 표기한다. 같은 원칙에 따라 숭례문은 ‘Sungnyemun Gate’, ‘대웅전‘은 ‘Daeungjeon Hall’이 된다. 앞서 예를 든 ‘경복궁 근정전’은 ‘Geunjeongjeon Hall of Gyeongbokgung Palace’가 표준 표기다.

책이나 회화, 무형문화재 등은 국문 문화재 명칭을 로마자로 표기하고 괄호 안에 의미를 함께 적도록 했다. 강강술래의 경우 ‘Ganggangsullae(Circle Dance)’, 삼국유사의 경우는 ‘Samguk yusa(Memorabilia of the Three Kingdoms)로 쓴다.

문화재청은 ▶국문 고유의 문화재 명칭을 최대한 보존 ▶보통명사는 단어의 뜻을 영어로 옮기고 고유명사는 해당 음을 로마자 표기법에 따르거나 의미역 표기를 병행 ▶문화재 명칭은 생략 없이 그 명칭 전체를 표기 등의 네 가지 기본 원칙을 바탕으로 부호·인명·띄어쓰기 등에 대한 7가지 일반원칙을 정했다. 4000여 국가지정(등록)문화재에 대한 영문표기 용례집은 내년 3월까지 제작, 배포된다.