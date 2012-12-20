[인사] 국무총리실 外

◆국무총리실<고위공무원 전보>▶일반행정정책관 이련주▶개발협력정책관 백일현▶평가총괄정책관 김충호▶정무운영비서관 김경일▶공보기획비서관 임충연
◆고용노동부<부이사관 승진>▶노동정책실 근로복지과장 하형소<서기관 승진>▶고용정책실 노동시장정책과 이상임▶〃여성고용정책과 조우균▶〃장애인고용과 김문실▶노동정책실 고용차별개선과 조고익▶〃건설산재예방과 고광훈▶〃노사협력정책과 나예순▶〃노사관계법제과 김동욱▶〃노사관계지원과 조해일▶기획조정실 기획재정담당관실 지영철▶감사관실 감사담당관실 손영산▶운영지원과 서범석▶서울지방고용노동청 서울남부지청 근로개선지도1과장 강요원
◆노사발전재단<본부장급 전보>▶기획위원 김정태▶국제노사협력본부장 김성진▶좋은일터만들기본부장 고성범▶전직지원본부장 여상태▶기획관리실장 이동원
◆한국전력<승진>◆1(갑) 처장▶감사실 최익수▶홍보실 이동승▶대외협력실 김선기▶미래전략처 임현철▶예산처 김회천▶인사처장 권태호▶기술기획처 정금영▶전력구입처장 조원석▶구매처 김종수▶구매처 원영진▶전력수급실 고현욱▶개발전략실 허연▶PM실장 방민재▶배전개발처 이수묵▶마케팅처 홍성의▶배전운영처 윤석열▶원전EPC사업처 임현승▶해외사업운영처장 류향렬▶해외사업운영처 김성준▶경기북부본부 한명현▶경남본부 박복용▶경남본부 반석걸▶경남본부 하희봉▶경제경영연구원장 김태암▶ICT운영센터 강성철▶ICT운영센터 김응태▶기자재시험검사센터장 노일래▶전력기반조성사업센터장 박두재▶서울개발처 이강현▶광주전남개발지사장 김홍래▶대구경북개발지사장 최영철▶경제경영연구원 윤용범▶전력연구원 심응보◆1(을) 처장▶감사실 박병욱▶미래전략처 이중영▶재무처 추성욱▶CT기획처 장점곤▶ICT기획처 김장현▶노사복지처 손종구▶HSSE실 김성만▶기술기획처 이태선▶공정관리실 이봉희▶품질경영실 전중구▶조달전략실 오흥복▶전력구입처 임낙송▶전력수급실 권우열 이승윤▶본사부지인허가실 이성국▶개발전략실 홍성규▶송변전개발처 황정일▶자산개발처 진장호▶마케팅처 송현진 박정석▶송변전운영처 김재승▶배전운영처 박상서▶해외사업전략실 서근배▶해외원전개발처 조성인▶원전IPP사업처 이창목▶해외사업개발처 염규철 양준철 이조형▶EPCM사업실 홍창의▶해외사업운영처 고영래 김필선▶서울본부 남열우▶남서울본부 김충환▶인천본부 김맹렬▶인천본부 이종순▶경기본부 정운대 박종명▶강원본부 최부영 김운환▶충북본부 오익선 이병호▶대전충남본부 김용배▶전북본부 허광엽▶광주전남본부 김훈배 김성오 정창수▶대구경북본부 김영조▶부산본부 정만길▶경남본부 배태준 오태석▶제주본부 양성림▶ICT운영센터 이경섭 박충식▶전력연구원 윤태일▶기자재시험검사센터 설규환▶전력기반조성사업센터 진대원▶서울개발처 장창균 박노관▶남서울개발지사 신태우▶경기개발지사 노석호▶광주전남개발지사 김정권▶부산경남개발처 고광식▶전력연구원 이봉재 조철환 황광원 김병래 홍진표◆ 2직급(부장급)▶비서실 김효종▶감사실 황인덕 금동진 유성수 김흥기▶기동감찰팀 정한백▶홍보실 박용성▶법무실 최종호▶그룹경영실 서종현▶대외협력실 김동민 이경극▶미래전략처 주재각 박창률 박정순▶예산처 이형운▶재무처 설상문▶회계실 배형문▶ICT기획처 박종운 김양상▶인사처 홍웅기 연원섭 양지웅▶노사복지처 신현호 김정국 임봉섭▶HSSE실 김동식▶기술기획처 임병근 윤성원▶엔지니어링처 천창희▶품질경영실 김경오▶조달전략실 변해완▶전력구입처 남기식▶구매처 류현수 권승안 지정환▶전력수급실 조방호 김용진▶본사부지인허가실 김진규▶개발전략실 이호용▶PM실 박진만▶송변전개발처 박인종▶배전개발처 김형길 이형주▶SG사업처 정순열▶자산개발처 임형순 김형진▶마케팅처 윤여일 신경휴▶송변전운영처 김재훈 김종채 김병진▶배전운영처 김기홍 김수봉▶해외사업전략실 유영훈▶해외원전개발처 조성기 김규범▶원전EPC사업처 오수훈 범진신▶해외사업개발처 윤영기 이재헌 정동일 김병섭▶EPCM사업실 박진필▶해외사업운영처 진호 이용석 정학준 신동우 이주복 김광만 김승범▶서울본부 김용문 윤석명 박웅기▶남서울본부 이상록 이국연▶인천본부 민형석 김희정 최은부▶경기북부본부 정문균 김석중▶경기본부 안상옥 양백용 박종열▶강원본부 이욱희 김남석 김영민 서형준▶충북본부 이정희 민철기 이상엽▶대전충남본부 김세용 김호겸 박치호▶전북본부 임태원 정준영 박종웅 손동백 김학재▶광주전남본부 김문수 김창림 이발희 조현철 김한선▶대구경북본부 임채룡 김종수 함철오 최인섭 오세권▶부산본부 김태영 김규환 이지열 최갑천 최성우▶경남본부 황신규 김금식 김성학 배민성▶제주본부 고정헌 배형석▶UAE원자력본부 황경서 황주석▶경제경영연구원 강동필▶인재개발원 이광직 오장만 정종연▶업무지원센터 박병준 조영갑▶ICT운영센터 박해득 정강식 윤현진 최진규▶설비진단센터 이동철 권오면▶기자재시험검사센터 심재강▶서울개발처 안수홍 백남열▶남서울개발지사 나판수 김광진▶대전충남개발처 최진성 신권식▶전북개발지사 윤근화▶부산경남개발처 진충환 이규철▶전력연구원 신장진 구선근 안교상 강승원 변승현 박병석 윤종수 김경열 안영모 오도은 이인영
◆한국가스공사<1급 승진>▶경영전략실 김점수▶관로운영처 관로운영팀 김동수▶해외기지사업단 정재호<본부장급 전보>▶자원사업본부장 권영식<처·실장급 전보>▶총무관리처장 황호선▶재무처장 심규복▶LNG사업처장 김종진▶KL지사장 김희태