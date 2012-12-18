[인사] 문화체육관광부 저작권정책관실 명수현 外

◆문화체육관광부[서기관 승진]▶저작권정책관실 명수현▶문화정책관실 최선식▶관광산업국 최영규▶관광레저기획관실 권오관▶홍보정책관실 권혁중▶미디어정책국 최재원
◆지식경제부[부이사관 승진]▶장관비서관 주영준[과장급 승진]▶연구개발특구기획팀장 선향
◆방위사업청▶계약관리본부 장비물자계약부장 신양재▶제도심사팀장 정청식
◆중소기업청[서기관 전보]▶기술혁신국 기술정책과 서기관 이태원▶기술혁신국 기술정책과 서기관 이채영[서기관 승진]▶창업벤처국 벤처정책과 기술서기관 조희수▶경영판로국 공공구매제도과 서기관 심재윤▶충북지방중소기업청 창업성장지원과장 서기관 강봉수▶전북지방중소기업청 창업성장지원과장 기술서기관 이광식
◆방송통신위원회[3급 승진]▶정책총괄과장 부이사관 최영진▶전파정책기획과장 부이사관 오용수[4급 승진]▶기획조정실 서기관 박철▶방송통신융합정책실 서기관 구본준▶운영지원과 서기관 이준희
◆금융위원회[사무관 승진]▶대변인실 정책홍보팀 이남호▶기획조정관실 기획재정담당관실 안상열▶공적자금관리위원회사무국 운용기획팀 추선호
◆국가과학기술위원회▶기획재정담당관 이석래▶상임위원실 이우진▶과학기술정책과 양이석▶연구조정총괄과 김문정▶연구조정총괄과장 최원호▶비서실장 김영은▶행정관리담당관 김재신▶과학기술정책과장 최준환▶정책조정과장 박진희▶연구제도과장 정민원
◆한국감정원[1급 승진]김열두 임명수 정찬윤 김병복[2급 승진]김종휘 민태일 김성찬 장종권 권용수 정상규 송진엽 김종한 양기돈
◆양주시[4급]▶맑은물환경사업소 신설 준비단장 민무식▶교육문화복지국장 겸 백석신도시추진단장 이성호▶산업환경국장 겸 도시개발사업단장 남상우▶행정지원국장 곽홍길
◆일간투데이▶정치부장 김정태▶편집부장 권진안
◆CBS[승진]▶기획조정실장 지웅▶선교본부장 윤기화▶콘텐츠본부 디지털기술국장 안영기▶춘천방송본부장 임형섭[전보]▶콘텐츠본부 크로스미디어센터장 민경중▶선교본부 선교기획국장 박옥배▶광주방송본부장 손호상▶제주방송본부장 배재우▶전남방송본부장 주철
◆대구방송▶편성제작이사 이문정▶보도이사 이승익▶경영이사 임한순