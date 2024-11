먹는 탈모치료제 남성 앞머리 탈모에 효과적

먹는 남성형탈모 치료제 '프로페시아'가 남성형 탈모 환자의 탈모 부위 모든 영역에서 탈모 진행의 중단 및 발모 효과로 탈모를 개선시킨다는 연구결과가 나왔다.

특히 프로페시아는 정수리 및 전방·중앙부 탈모에서 우수한 결과를 보였다. 또 18∼41세 복용환자의 99%가 모발 수가 증가하거나, 더 이상 탈모가 진행되지 않는 것으로 나타났다. 프로페시아는 현재 시판중인 남성용 탈모 치료제중 미 FDA에 허가 받은 유일한 제품이다. 국내에는 2000년에 출시됐다.

이번 임상시험은 듀크대학교 의과대학 피부과 올슨 교수팀의 주도로 미국의 33개 주를 포함한 60개 지역의 18∼60세 남성형탈모에 의한 정수리 부분 탈모 환자 1553명을 대상으로 진행한 연구결과다. 프로페시아와 위약을 무작위로 배정해 24개월 동안 복용한 환자들의 모발 상태 변화를 전체적 사진 평가(Global Photographic Assessment)를 통해 점수화 했다.

연구 결과 프로페시아를 복용한 18∼41세 환자의 99%가 정수리 부분의 탈모 진행이 중단됐다. 이후 모발 수가 증가하는 탈모 치료 효과를 보였으며 1%에서 복용 이후에도 탈모가 계속되는 증상을 보였다.

프로페시아 복용군은 정수리, 앞머리, 전두부, 측두부 등 남성형 탈모가 발생하는 모든 부위에서 위약 대비 유의한 치료 효과를 보였다. 18∼41세 프로페시아 복용 환자들은 모발 상태 변화를 수치화 했을 때, 특히 정수리 부분 +1.0점, 앞머리 부분 +0.7점으로 나타나 전두부 +0.3점, 측두부 +0.2점 대비 우수한 발모 효과를 보였다.

위약 대조군의 경우에는 정수리 부분 -0.4점, 앞머리 부분 -0.3점, 전두부 -0.2점, 측두부 -0.097로 모든 부위에서 탈모가 진행된 것으로 나타났다.

이러한 프로페시아 복용군과 위약 군의 탈모 진행은 시간이 지날수록 차이가 커졌다. 복용 24개월 후에는 약 2∼3배 정도 점수 차이를 보였다.(정수리 부분:피네스테리드= +1.0점, 위약군= -0.4점 / 앞머리 부분:피네스테리드= +0.7점, 위약군=-0.3점)

한편, 올슨 박사의 이번 연구결과는 2012년 미국피부과학회지(Journal of the American Academy of Dermatology)에 게재됐다.

