[사진=김영철 트위터]

개그맨 김영철이 워쇼스키 감독이 게스트로 출연한 MBC '황금어장-무릎팍 도사'에서 통역을 맡았다.

14일 오후 김영철은 자신의 트위터에 "워쇼스키 남매 감독과 톰 감독과 함께. '무릎팍도사' 촬영을 마치고...나야 뭐 초반 통역을 (완전 조금) 하고 중간 중간에 끼어든 게 다 지만...사진을 찍고, Can I put it on Twitter? They said 'of course'"라며 "'클라우드 아틀라스' 대박 기원"이라는 글과 함께 인증샷을 게재했다.

사진에는 김영철이 영화 '클라우드 아틀라스'를 공동연출한 앤디-라나 워쇼스키 감독, 톰 티크베어 감독과 함께 어깨동무를 하고 있는 모습이 담겨 있다.

워쇼스키 남매 감독은 이날 오후 배우 배두나와 함께 MBC '황금어장-무릎팍도사' 녹화를 한 것으로 알려졌다.

동국대학교 호텔경영학를 졸업한 개그맨 김영철은 라디오에서 영어 코너를 진행했으며 영어 회화 책을 출판한 바 있다.

온라인 중앙일보