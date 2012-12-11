[인사] 국무총리실 성과관리2팀장 천정범 外

◆국무총리실[과장급 전보]▶성과관리2팀장 천정범
◆행정안전부[고위공무원 전보]▶대전광역시 행정부시장 노병찬▶지방재정세제국장 정정순▶제도정책관 주낙영▶정부통합전산센터 운영기획관 강신기[고위공무원 신규임용]▶정부통합전산센터장 김우한[고위공무원 승진]▶세종청사관리단장 정연명[과장급 전보]▶대전청사관리소 지원과장 황승진
◆환경부[과장 직위승진]▶경기도 환경협력관 김태식
◆국세청[고위공무원 전보]▶서울지방국세청 조사3국장 최현민▶중부〃 〃 심달훈▶교육파견 김형중[고위공무원 승진]▶서울지방국세청 징세법무국장 서대원▶부산〃 〃 최진구▶〃 조사1국장 이용우[부이사관 승진]▶국세청 운영지원과장 강민수▶ 〃 전자세원과장 신수원[서기관 승진]▶국세청 감사담당관실 현석▶서울지방국세청 운영지원과 권용수▶중부〃 조사2국 조사1과 조계민
◆중소기업청[부이사관 승진]운영지원과장 류붕걸[과장급 전보]▶기획조정관실 고객정보화담당관 공업연구관 정수봉[과장직위 승진]▶대구경북지방중소기업청 창업성장지원과장 서기관 정진원▶광주전남지방중소기업청 창업성장지원과장 서기관 위성인▶광주전남지방중소기업청 공공판로지원과장 서기관 이상헌[서기관 전보]▶운영지원과 서기관 권수용
◆부산일보▶편집국장 김진수
◆KOTRA▶감사 유현국
◆건강보험심사평가원▶감사 박병옥
◆국립공원관리공단[신규 임용]▶감사 전형근